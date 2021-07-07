Об этом сообщили в обед 7 июля. Также в сообщении рассказали об особенностях жуков-оленей.
К теме В сети показали, как в заброшенном городе Припять ходит лось: видео
Жуки-олени – крупнейшие в Украине / Фото "7 канал"
Когда жуки-олени были обычным видом по всей Европе / Фото "7 канал"
Последние новости из мира животных
- На Днепропетровщине на отдыхающего спустили пса.
- Под Одессой установили памятник сурку.
- В Днепре рой диких пчел поселился на стене жилого дома.
Каковы жуки-олени: смотрите видео