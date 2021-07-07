Об этом сообщили в обед 7 июля. Также в сообщении рассказали об особенностях жуков-оленей.

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Найбільші жуки України Жуки-олені Новини Одеси
Жуки-олени – крупнейшие в Украине / Фото "7 канал"

Найбільші жуки в Україні Жуки-олені Новини Одеси
Когда жуки-олени были обычным видом по всей Европе / Фото "7 канал"

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Каковы жуки-олени: смотрите видео

 