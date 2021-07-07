Крупнейшие в Украине: в Одессе нашли жуков-оленей – фото
7 июля 2021 , 20:29Читати новину українською
Источник:телеграм 7 канала
В Одессе под Ивановским мостом обнаружили одних из крупнейших насекомых в Украине. Речь идет об огромных жуках-оленях. В сети появились соответствующие фото.
Об этом сообщили в обед 7 июля. Также в сообщении рассказали об особенностях жуков-оленей.
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Жуки-олени – крупнейшие в Украине / Фото "7 канал"
Что известно о жуках-оленях
- Это жуки семейства рогачевых.
- Их считают крупнейшим в Украине. Размеры жуков-оленей достигают 7,5 сантиметров в длину.
- Живут эти насекомые в лесах и лесополосах – в дуплах старых и мертвых деревьев.
- Когда жуки-олени были обычным видом по всей Европе. Но из-за вырубки лесов они сейчас вымирают.
- Их внесли в Красную книгу Украины.
Когда жуки-олени были обычным видом по всей Европе / Фото "7 канал"
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Каковы жуки-олени: смотрите видео