Крупнейшие землевладельцы Украины: список

В сохранении запрета на продажу земли заинтересованы крупные агрохолдинги. Один из них – Петра Порошенко.

Об этом сообщил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий в прямом эфире 24 Канала.

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Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" отметил, что введение рынка земли повысит конкуренцию. Так как если этот рынок станет открытым, то стоимость аренды вырастет в 2-3 раза. А чем выше будет аренда, тем больше налогов получат бюджеты.

Этих землепользователей можно разделить на две категории: первая – это те, кто пользуется государственными землями, они получили свои земли почти за копейки, и вторая, но они имеют достаточно высокую арендную плату, конкурируют, и поэтому экономически заинтересованы зарабатывать больше на гектарах,

– прокомментировал Тарас Высоцкий.

Список крупнейших землевладельцев Украины:



Список крупнейших землевладельцев Украины

По словам эксперта, большинство из этих компаний не заинтересованы в открытии рынка земли. Ведь если посмотреть на изменение их земельного банка в течение последних пяти лет, то мы увидим разные показатели, но это постоянное движение говорит о том, что пайщики, которые сдают землю, все-таки имеют право принимать решения. В Украине минимальный срок аренды – 7-8 лет, поэтому эти компании, если не поднимут арендную плату, потеряют пайщиков.