Крупнейший мировой гигант АрселлорМитал готов остановить работу своего предприятия в Украине

Крупнейший в стране металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" будет вынужден остановить работу своей железорудной шахты им. Артема в случае повышения ренты на добычу железной руды в соответствии с законопроектом №1210, который внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора комбината Владимир Ткаченко, выступая на заседании рабочей группы комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.



Он отметил, что предлагаемые изменения базы налогообложения при добыче железной руды будут иметь негативные последствия. "Если государство хочет, чтобы переработка сырья составляла 100% – она будет 100%. Но тогда мы будем вынуждены сократить объемы добычи железорудного сырья. У нас есть открытые карьеры и шахта, мы будем вынуждены заморозить ее работу. Сейчас там работает более тысячи человек", – сказал он.



Как известно, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe 62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe 16-30%.



По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах.



Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, Китае, составляет 10,3%. А в России – всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.