18:09
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА

      Крупнейший мировой гигант АрселлорМитал готов остановить работу своего предприятия в Украине

      58 Читати новину українською
      "АрселорМиттал Кривой Рог"
      "АрселорМиттал Кривой Рог" / ua.news

      Крупнейший в стране металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" будет вынужден остановить работу своей железорудной шахты им. Артема в случае повышения ренты на добычу железной руды в соответствии с законопроектом №1210, который внесен на рассмотрение Верховной Рады.

      Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора комбината Владимир Ткаченко, выступая на заседании рабочей группы комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.

      Он отметил, что предлагаемые изменения базы налогообложения при добыче железной руды будут иметь негативные последствия. "Если государство хочет, чтобы переработка сырья составляла 100% – она будет 100%. Но тогда мы будем вынуждены сократить объемы добычи железорудного сырья. У нас есть открытые карьеры и шахта, мы будем вынуждены заморозить ее работу. Сейчас там работает более тысячи человек", – сказал он.
       

      Как известно, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe 62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe 16-30%.
       

      По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах.

      Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, Китае, составляет 10,3%. А в России – всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.

      blog_ava
      "Стриптизерши": трейлер и сюжет фильма с Лопес и Cardi B в главных ролях
      сегодня
      1937
      Теги: Металлургия Налоги Налоговый кодекс
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему хотят заменить всех членов ЦИК
      сегодня , 18:02 Почему хотят заменить всех членов ЦИК
      8
      Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье
      сегодня , 17:15 Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье
      Злой Одессит 487
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      920
      Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      сегодня , 16:03 Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      Наталя Сколоздра 279
      Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      сегодня , 15:45 Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      Інна Жолобович 1456
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук