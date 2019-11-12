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      Крупнейший торговый центр мира затопило: вода потоками льется с потолка – фото, видео

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      Крупнейший торговый центр мира ТРЦ Dubai Mall затопило - фото, видео Дубаи
      ТРЦ Dubai Mall / Фото из соцсетей

      Масштабное затопление произошло в ТРЦ Dubai Mall, расположенном в коммерческом центре столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Причиной затопления стали затяжные ливни в регионе. Дождевая вода проломила крышу здания и потоком хлынула внутрь.

      Вследствии потопа один из выходов центра оказался заблокирован. Видео инцидента обнародовало издание Mirror.

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      Однако чрезвычайная ситуация не напугала посетителей. Туристы продолжали совершать покупки в ТРЦ. Между тем местные власти подтвердили информацию о том, что Dubai Mall пострадал "в результате природных катаклизмов".

      трц дубаї потоп
      Самый крупный ТРЦ в мире затопило / фото Mirror


      Потоки воды хлынули с потолка / фото Mirror

      Крупнейший в мире ТРЦ в Дубае затопило / фото Mirror

      Мы работаем над тем, чтобы локализовать все протекания. Торговый центр, по-прежнему открыт для гостей,
      – говорят чиновники.

      Крупнейший в мире ТРЦ в Дубае затопило: видео

      Что известно о Dubai Mall?Это – торгово-развлекательный центр, который признан крупнейшим в мире. Он расположен в коммерческом центре Дубая и занимает территорию более 1,2 миллиона квадратных метров.

      В состав комплекса входят тематический парк под крышей, крупнейший в мире крытый "золотой рынок" с 220 магазинами, "остров моды" с магазинами элитных брендов, ледовый каток олимпийских размеров, а также один из крупнейших океанариумов.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Погода Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие ОАЭ
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