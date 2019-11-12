Крупнейший торговый центр мира затопило: вода потоками льется с потолка – фото, видео

Масштабное затопление произошло в ТРЦ Dubai Mall, расположенном в коммерческом центре столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Причиной затопления стали затяжные ливни в регионе. Дождевая вода проломила крышу здания и потоком хлынула внутрь.

Вследствии потопа один из выходов центра оказался заблокирован. Видео инцидента обнародовало издание Mirror.

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Однако чрезвычайная ситуация не напугала посетителей. Туристы продолжали совершать покупки в ТРЦ. Между тем местные власти подтвердили информацию о том, что Dubai Mall пострадал "в результате природных катаклизмов".



Самый крупный ТРЦ в мире затопило / фото Mirror



Потоки воды хлынули с потолка / фото Mirror

Крупнейший в мире ТРЦ в Дубае затопило / фото Mirror

Мы работаем над тем, чтобы локализовать все протекания. Торговый центр, по-прежнему открыт для гостей,

– говорят чиновники.

Крупнейший в мире ТРЦ в Дубае затопило: видео

Dubai Mall is experiencing light floods: A Dubai resident shared this video of Dubai Mall, where you can see the area has already been roped off and the cleaning operation is well underway #dubairain pic.twitter.com/4RrxEKSMpg — Lovin Dubai (@lovindubai) November 10, 2019

Что известно о Dubai Mall?Это – торгово-развлекательный центр, который признан крупнейшим в мире. Он расположен в коммерческом центре Дубая и занимает территорию более 1,2 миллиона квадратных метров.



В состав комплекса входят тематический парк под крышей, крупнейший в мире крытый "золотой рынок" с 220 магазинами, "остров моды" с магазинами элитных брендов, ледовый каток олимпийских размеров, а также один из крупнейших океанариумов.