Крупнейший в мире контейнерный перевозчик уходит из Одесского порта

Суда крупнейшей в мире компании по доставке контейнеров Maersk Line с 1 апреля не будут заходить в Одесский морской торговый порт. Причины ухода из Одессы пока неизвестны.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на письма, которые приходят к клиентам от руководства фирмы.

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"Начиная с апреля, мы больше не будем осуществлять судозаходы в порт "Одесса", и мы любезно просим вас решить, какой альтернативный порт разгрузки вы предпочитаете", – говорится в письме.

Maersk Line предлагает на выбор два варианта – порт Черноморск (рыбный терминал) или порт Южный (терминал ТІС).