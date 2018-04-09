Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей

За окном апрель, а только сейчас российский государственный судостроительный холдинг АО "Объединенная судостроительная корпорация" предоставило отчет по достижениям за 2017 год.

И, невероятно, великая морская сверхдержава продемонстрировала очередное пике по прибыли на стезе кораблестроения.

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Так, согласно данным ОСК (которые, не исключено, что были старательно приукрашены) в прошлом году холдинг понес потери в виде сокращения чистой прибыли в 2,8 раз!

Убыток от продаж (что звучит парадоксально, не так ли?) составил 1,69 миллиардов рублей, что не позволило корпорации показать особо выдающиеся цифры по чистой прибыли в абсолютном выражении, составившей всего 207,26 миллионов рублей, вместо прогнозируемых 3 миллиардов!

Цифры, конечно, я вам скажу, так себе, в холодный пот не бросают, но и боярки "за здоровье!" навернуть не хочеться.

Уж извольте, прибыль в 207 миллионов рублей для корпорации на которой работает более 70 тысяч человек?

Кроме того, не дает покоя, что ОСК четыре месяца тянул с отчетами по итогам 2017 года, что явно намекает на определенные махинации с цифрами, дабы Владимира Владимировича не так сильно расстраивать. Ему ведь после Кемерово волноваться вредно!

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