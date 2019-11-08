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      Крупные предприятия, которые используют в производстве газ, могут просто закрыться, – Ляпина

      16 Читати новину українською
      Газ
      Газ / hromadske.ua

      Крупные предприятия, которые в производстве используют газ, с новой тарифной политикой в сфере транспортировки голубого топлива – могут просто закрыться.

      Об этом заявила экс-глава государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

      "Это будет ощутимо, а для некоторых представителей, например, таких, как химическая промышленность, это может быть не просто ощутимо, это может быть смертельно. Кроме того, что Украина может потерять химическую, металлургическую и другие промышленности, население будет иметь еще большие долги за коммунальные услуги", – сказала она.

      Также в отношении новой тарифной политики в сфере транспортировки газа высказался председатель Никольского районного совета Василий Митько.

      Резко возрастет проблема местного населения в оплате коммунальных услуг. То есть та сумма долга, которая сейчас существует, она еще увеличится на 25%. К тому же большая нагрузка ляжет на наш районный бюджет, потому что повысятся тарифы на газ, а это отопление садиков, школ, амбулаторий, больниц,
      – сказал Митько.

      Участники круглого стола, среди которых представители многих промышленностей и представители от населения, коллективно решили писать письма к президенту Зеленскому и Офису президента.

      Напомним, в столице провели круглый стол по вызовам новой тарифной политики в сфере транспортировки газа. Для пользователей голубого топлива из-за повышения стоимости на транспортировку газа.

      blog_ava
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      Теги: Газ Тарифы на газ
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