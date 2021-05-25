Огонь охватил площадь около 150 квадратных метров. Пожарные прилагают усилия, чтобы ликвидировать пожар.

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Что известно о пожаре

  • О пожаре в ГСЧС сообщили в 16:47.
  • Возгорание произошло в 5-этажном производственном здании.

Пожар на заводе: видео

  • Пожарные спасли одного из работников завода.
  • По информации ГСЧС горит ткань в рулонах.
  • На месте работает 8 автоцистерн, 3 автолестницы, 4 вспомогательные единицы техники и 60 спасателей.
  • Пожар удалось локализовать в 18:15, однако по состоянию на 19:00 его еще полностью не ликвидировали.