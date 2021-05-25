Огонь охватил площадь около 150 квадратных метров. Пожарные прилагают усилия, чтобы ликвидировать пожар.
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Что известно о пожаре
- О пожаре в ГСЧС сообщили в 16:47.
- Возгорание произошло в 5-этажном производственном здании.
Пожар на заводе: видео
- Пожарные спасли одного из работников завода.
- По информации ГСЧС горит ткань в рулонах.
- На месте работает 8 автоцистерн, 3 автолестницы, 4 вспомогательные единицы техники и 60 спасателей.
- Пожар удалось локализовать в 18:15, однако по состоянию на 19:00 его еще полностью не ликвидировали.