Полсотни спасателей и 12 пожарных машин боролись с огнем и, наконец, локализовали его. Учеников школы, вероятно, временно переведут на дистанционное обучение или в другие заведения.
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Пожар в школе в Чугуеве: все подробности
Пожар произошел в чугуевской школе № 2 в Харьковской области. 19 сентября в 19:28 в местном отделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили сообщение о возгорании в спортзале школы на улице Гвардейской, 43.
Как пишет Суспільне, представитель гСЧС Харьковщины Евгений Василенко рассказал подробности:
- Пожар начался на крыше, вспыхнуло деревянное перекрытие.
- В школе на момент возгорания был только сторож, он не пострадал.
Городская глава Чугуева Галина Минаева рассказала, что из-за последствий пожара 20 сентября ученики школы будут учиться дистанционно.
Спортзал и частично учебный корпус задело. В зависимости от объема выгоревшего будем определять: возможно, переведем (учеников – 24 канал) в другие школы. Пока рано говорить. Завтра – послезавтра поговорим с директором и определимся,
– сказала Минаева.
В гСЧС Харьковщины добавили, что сгорело около 500 квадратных метров помещений. Локализовать огонь удалось в 22:02. Всего с огнем боролись 50 чрезвычайников и 12 пожарных машин.
В Чугуеве горела школа: фото ГСЧС и из фейсбука Николая Ганджи
Другие резонансные чрезвычайные события прошедших суток:
- 16 сентября в оккупированном Донецке пожар уничтожил цех по производству воды.
- В тот же день на предприятии в Житомире взорвалась 200-литровая бочка с легковоспламеняющимся веществом.
- А 17 сентября на Днепропетровщине произошла жесткая атобойня с грузовиком.