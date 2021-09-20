Крупный пожар произошел в школе в Чугуеве – спортзал сгорел дотла

Пожар в школе произошел вечером 19 сентября в Чугуеве Харьковской области. Предварительно, все началось в спортзале, потом огонь повредил и другие учебные помещения.

Полсотни спасателей и 12 пожарных машин боролись с огнем и, наконец, локализовали его. Учеников школы, вероятно, временно переведут на дистанционное обучение или в другие заведения.

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Пожар в школе в Чугуеве: все подробности

Пожар произошел в чугуевской школе № 2 в Харьковской области. 19 сентября в 19:28 в местном отделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили сообщение о возгорании в спортзале школы на улице Гвардейской, 43.

Как пишет Суспільне, представитель гСЧС Харьковщины Евгений Василенко рассказал подробности:

Пожар начался на крыше, вспыхнуло деревянное перекрытие.

В школе на момент возгорания был только сторож, он не пострадал.

Городская глава Чугуева Галина Минаева рассказала, что из-за последствий пожара 20 сентября ученики школы будут учиться дистанционно.

Спортзал и частично учебный корпус задело. В зависимости от объема выгоревшего будем определять: возможно, переведем (учеников – 24 канал) в другие школы. Пока рано говорить. Завтра – послезавтра поговорим с директором и определимся,

– сказала Минаева.

В гСЧС Харьковщины добавили, что сгорело около 500 квадратных метров помещений. Локализовать огонь удалось в 22:02. Всего с огнем боролись 50 чрезвычайников и 12 пожарных машин.

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