Крупным планом: Ева Лонгория показала трогательное фото с маленьким сыном
Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", ровно 4 месяца назад родила своего первенца – сына Сантьяго.
19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона. Сегодня, 19 октября, Сантьяго исполнилось 4 месяца.
Читайте также: Больше не холостяк: Дмитрий Черкасов показал беременную жену
На своей странице в Instagram Ева Лонгория опубликовала чрезвычайно милые снимки с сыном и поздравила его с днем рождения.
Мой маленький ангел, тебе сегодня 4 месяца. Время идет слишком быстро. Я все еще смотрю на Санти и удивляюсь, как мое тело создало и выдержало этот маленький узелок любви! Действительно чудо! С момента, когда я взяла тебя в свои руки, я не чувствовала раньше такой любви. Это счастливые 4 месяца со дня рождения, мой Санти,
– трогательно написала Ева.
Сын Евы Лонгории / Instagram
Накануне Ева Лонгория показала поклонникам снимок, на котором она читает Сантьяго сказки.
"Время историй с Санти", – подчеркнула актриса.
Ева Лонгория с сыном / Instagram