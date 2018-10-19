Крупным планом: Ева Лонгория показала трогательное фото с маленьким сыном

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", ровно 4 месяца назад родила своего первенца – сына Сантьяго.

19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона. Сегодня, 19 октября, Сантьяго исполнилось 4 месяца.

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На своей странице в Instagram Ева Лонгория опубликовала чрезвычайно милые снимки с сыном и поздравила его с днем рождения.

Мой маленький ангел, тебе сегодня 4 месяца. Время идет слишком быстро. Я все еще смотрю на Санти и удивляюсь, как мое тело создало и выдержало этот маленький узелок любви! Действительно чудо! С момента, когда я взяла тебя в свои руки, я не чувствовала раньше такой любви. Это счастливые 4 месяца со дня рождения, мой Санти,

– трогательно написала Ева.

Сын Евы Лонгории / Instagram

Накануне Ева Лонгория показала поклонникам снимок, на котором она читает Сантьяго сказки.

"Время историй с Санти", – подчеркнула актриса.



Ева Лонгория с сыном / Instagram