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      Крупный пожар охватил парк в центре Запорожья: чуть не загорелась больница

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      Пожар в парке Победы в Запорожье
      Пожар в парке Победы в Запорожье / Скриншот видео

      В Запорожье в Вознесеновском районе произошел масштабный пожар в парке Победы. Кроме того, что пламя охватило площадь в 200 квадратных метров и начало быстро распространяться по аллеям, место возгорания располагается неподалеку Городской больницы №5.

      Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, пожар произошел около 17:00 21 марта. По словам спасателей, на открытой территории горела сухая трава и камыш.

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      Очевидцы, в свою очередь, утверждают, что в результате мощного ветра огонь практически наблизился к больничным корпусам. К счастью, никто не пострадал.

      Кроме того, у искусственного озера, вокруг которого – очень много сухостоя, за несколько минут до возгорания прохожие видели детей со спичками: те сбежали, как только прибыли спасатели.

      Пожарным возгорание удалось ликвидировать за 40 минут. Причины и нанесенный  ущерб выясняют специалисты. По факту происшествия проводится расследование.

      В сети уже опубликовали видео инцидента.

      В Запорожье в парке Победы произошел пожар: смотрите видео

      Что известно о парке Победы в Запорожье? Это одно из самых любимых мест отдыха в городе. Правда, пожары здесь вспыхивают довольно часто. В основном из-за того, что для развлечения неизвестные поджигают сухостой у вышеупомянутого искусственного озера. 

      Недавно, в Запорожье в одной из многоэтажек также произошел пожар. В итоге в своей квартире оказалась заблокированной 85-летняя женщина. К счастью, ее из горящего помещения удалось вынести спасателю, у которого в тот день, между прочим, был выходной.

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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья ГСЧС Пожар
      Источник: 24 канал
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