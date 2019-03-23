В Запорожье в Вознесеновском районе произошел масштабный пожар в парке Победы. Кроме того, что пламя охватило площадь в 200 квадратных метров и начало быстро распространяться по аллеям, место возгорания располагается неподалеку Городской больницы №5.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, пожар произошел около 17:00 21 марта. По словам спасателей, на открытой территории горела сухая трава и камыш.

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Очевидцы, в свою очередь, утверждают, что в результате мощного ветра огонь практически наблизился к больничным корпусам. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, у искусственного озера, вокруг которого – очень много сухостоя, за несколько минут до возгорания прохожие видели детей со спичками: те сбежали, как только прибыли спасатели.

Пожарным возгорание удалось ликвидировать за 40 минут. Причины и нанесенный ущерб выясняют специалисты. По факту происшествия проводится расследование.

В сети уже опубликовали видео инцидента.

В Запорожье в парке Победы произошел пожар: смотрите видео

Что известно о парке Победы в Запорожье? Это одно из самых любимых мест отдыха в городе. Правда, пожары здесь вспыхивают довольно часто. В основном из-за того, что для развлечения неизвестные поджигают сухостой у вышеупомянутого искусственного озера.