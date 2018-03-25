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Крупный пожар в экс-воинской части в Хырове на Львовщине: последняя информация и фото

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Ночью на 25 марта пожар на территории бывшей воинской части в городе Хырове Старосамборского района Львовщины еще продолжался. В частности, горело все здание, а на месте работали не менее 20 машин со всей области. Кроме того, полиция полностью перекрыла вход на территорию комплекса: туда только пропускали спасателей, медиков и представителей СМИ.

Об этом сообщает корреспондентка сайта "24" с места события. По ее словам, пострадавших нет, правда у священника часовни, которая располагается на одном из концов здания, случился инфаркт.

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К слову, до советского времени здесь действовал коллегиум иезуитов, а сам храм в начале 2000-х годов была восстановлен ​​на средства общины и передан для богослужений Украинской автокефальной православной церкви.

В целом комплекс, который был построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, является памятником архитектуры местного значения.

Как рассказал мэр Хирова Михаил Голубец в комментарии Zaxid.net, пожар распространился по крыше, поэтому полностью выгорел третий этаж здания. Кроме того, судя по фото очевидцев, огонь также распространился и на нижние этажи здания. Вследствие был уничтожен и купол часовни.

Местные жители в свою очередь говорят, что дым видно даже на окраинах, а в самом городе ощутим запах гари.

Добавим, что сейчас на территории бывшей воинской части работает спортивно-оздоровительный комплекс Layar Palace, входящий в Royal Hotels Group. Ранее он был частично реконструированный. По неподтвержденным данным, его владельцем является нардеп от БПП Андрей Лопушанский.

Напомним, сайт "24" сообщал, что ближе к вечеру 24 марта в Хырове на территории бывшей воинской части произошел крупный пожар.

Теги: Новости Украины Лопушанский Андрей Ярославович Пожар Чрезвычайное происшествие Фотоновости Новости Львова
Источник: 24 Канал
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