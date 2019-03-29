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      Крупный пожар в столичной высотке в Бангладеш: люди выпрыгивали из окон, много погибших

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      Пожар в небоскребе в столице Бангладеш
      Пожар в небоскребе в столице Бангладеш / Getty images

      В столице Бангладеш, Дакке, в деловом районе Бананы загорелось 19-этажное офисное здание. Огонь быстро распространился по высотке, чтобы выжить люди выпрыгивали прямо из окон.

      Известно о 25 погибших в результате пожара. Почти 70 человек оказались в больницах, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

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      Возгорание случилось 28 марта. По предварительным данным, огонь начал распространяться с 7 этажа. Из-за этого многие люди оказались в огненной ловушке. По словам свидетелей, им пришлось спасаться из здания на скрученных веревках и полотенцах. Так, 6 человек погибли, выпрыгивая из горящего здания.


      Люди пытаются выбраться самостоятельно из горящего здания (18+)


      Офисные работники выглядывают из окон горящего здания      /Getty images

      Как сообщает Aljazeera, из окон раздавались крики о помощи, некоторые спускался по стене здания.

      Многие мои коллеги остались заблокированными в офисе,
      – рассказывал изданию спасен Шойкот Рахман.

      Горящую офисную высотку в столице Бангладеш поливали водой вертолеты в то время, как из окон шел густой черный дым. На месте работали десятки пожарных, людей также пытались эвакуировать с помощью вертолетов.


      Пожар в офисной высотке пытались погасить с помощью вертолетов/ Getty images

      Очевидцы сняли видео изнутри горящего здания. На кадрах видно, что один из офисов полностью заполнил дым, люди покидают помещение.

      Смотрите видео: люди покидают офис заполнен дымом

      Причины пожара пока устанавливается. Некоторые очевидцы обвиняют пожарных в том, что они поздно прибыли на место пожара. За время пока они добирались до горящего небоскреба, огонь успел распространиться на несколько этажей и выйти из-под контроля. Люди же, не дождавшись подмоги, решили спасаться самостоятельно, выпрыгивая из окон.

      Пожар в офисной высотке в Бангладеш: видео 18+

      Среди погибших – преимущественно граждане Бангладеш, также среди жертв – один гражданин Шри-Ланки.

      blog_ava
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      Теги: Пожар Бангладеш Жертвы
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