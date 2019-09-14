Крупный пожар вспыхнул в Гидропарке в Киеве: фото и видео

Пожар вспыхнул 14 сентября в клубе Bora Bora beach club на пляже в киевском Гидропарке. Его тушат спасатели с лодки.

Информация о пожаре появилась в социальных сетях. На фото и видео видно огромный столб черного дыма. Он заметен из разных уголков Киева.

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Чрезвычайники подтвердили, что горит клуб Bora Bora на пляже, а подробности пообещали сообщить позже.

Огнем охвачены сам клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра, сообщает "Информатор". Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь горения 500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте, кроме спасателей, дежурят полиция и "скорая".

Смотрите видеотрансляцию с места пожара на пляже в Киеве:

Смотрите видео пожара в Гидропарке​: