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      Крупный пожар вспыхнул в Гидропарке в Киеве: фото и видео

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      Пожар в Гидропарке
      Пожар в Гидропарке / Фото с фейсбук сообществ

      Пожар вспыхнул 14 сентября в клубе Bora Bora beach club на пляже в киевском Гидропарке. Его тушат спасатели с лодки.

      Информация о пожаре появилась в социальных сетях. На фото и видео видно огромный столб черного дыма. Он заметен из разных уголков Киева.

      Читайте также: В киевском "Ашане" вспыхнул пожар: фото, видео

      Чрезвычайники подтвердили, что горит клуб Bora Bora на пляже, а подробности пообещали сообщить позже.

      Огнем охвачены сам клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра, сообщает "Информатор". Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь горения 500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

      На месте, кроме спасателей, дежурят полиция и "скорая".

      Смотрите видеотрансляцию с места пожара на пляже в Киеве:

      Смотрите видео пожара в Гидропарке​:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие Пожар
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