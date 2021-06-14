Обстрел украинского самолета Ил-76 российскими террористами и смерть 49-х украинских военных – трагическая страница современной истории Украины.

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Ситуация в Луганске в июня 2014 года

В апреле – мае 2014 года власть в Луганске и его окрестностях захватили российские террористы и их прокси. Номинально во главе так называемой "ЛНР" были Валерий Болотов и Игорь Плотницкий – местные сепаратисты из окружения так называемого "смотрящего за Луганщиной от Партии Регионов" – бывшего губернатора, а потом нардепа – Александра Ефремова. На самом деле они были прикрытием для российских комбатантов из так называемой "частной военной компании Вагнера" ​​– легендированного спецподразделения российской армии. Именно они захватили украинские военные части и под прикрытием мирных граждан напали на Луганский пограничный отряд.

2 июня 2014 года россияне устроили диверсию – обстреляли местную Облгосадминистрацию и обвинили в смерти 8 человек украинскую авиацию. Откровенную ложь активно распространили российские пропагандисты, чем создали выгодную для себя информационную картинку со всем необходимым набором – "кровавой хунтой" и "необходимостью защиты русскоязычного населения".

Под давлением россиян и в условиях тотальной измены местных силовиков украинские военные вынуждены были 4 июня покинуть город Луганск и закрепиться на местном аэродроме. Украинские защитники среди пограничников и воинов 80-й бригады были блокированы врагом и находились в трудном положении – под постоянным давлением террористов.

Ситуация в Луганском аэропорту

Опорный пункт украинских защитников фактически был в окружении врага и поставки и поддержка его гарнизона превратилась в большую проблему. В этих условиях командование АТО принимает решение наладить воздушный коридор.

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Режим Антитеррористической операции, несмотря на то, что шли реальные военные действия, был введен исполняющим обязанности Президента Украины Турчиновым и впоследствии был поддержан Президентом Порошенко. Они не решились на введение военного положения, а потому украинские военные действовали в условиях АТО. Руководил операцией Антитеррористический центр СБУ во главе с генералом Василием Крутовым, впоследствии его заменит Василий Грицак. Они оба не обладали достаточной квалификацией для командования военными действиями, а потому фактически делегировали все военным – генералу Виктору Муженко, который стал председателем Генштаба, и его заместителю Виктору Назарову.

Именно генерал-майор Назаров планировал операции в Луганском аэропорту. Благодаря воздушному сообщению Назаров планировал не только обеспечить защитников аэропорта оружием, боеприпасами и всем необходимым, но и постепенно перебросить военных туда для дальнейшей операции по освобождению Луганска. В аэропорту удалось посадить 18 транспортников. 19-й был сбит террористами.

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Гибель Ил-76

В ночь на 14 июня из Днепра в Луганск вылетели три украинских Ил-76. Их вылет был большой авантюрой, так как спецслужбы сообщили Назарову о том, что аэропорт блокирован террористами, на вооружении которых находятся переносные ПЗРК – переносные зенитно-ракетные комплексы. Генерал от этих сообщений отмахнулся и решил рискнуть.

Годовщина трагедии:

Первый борт Ил-76 успешно сел, поскольку стал неожиданностью для боевиков – он садился на взлетную полосу без подсветки, ее подсвечивали фарами техники.

Второй борт при заходе на посадку на высоте 700 метров был атакован вооруженными ПЗРК "Игла" террористами. На первую ракету среагировали тепловые ловушки, которые отстрелил самолет. Вторая ракета попала в Ил-76 – он мгновенно загорелся и упал на землю, весь БК на борту сдетонировал и усилил взрыв. По упоминаниям очевидцев трагедии, столб огня поднялся до уровня 10-этажного дома. Никаких шансов выжить у тех, кто был в самолете не было.

Третий самолет пошел на разворот и вернулся в Днепропетровск. Первый Ил-76МД неделю оставался в аэропорту, и только под прикрытием непогоды смог выбраться из ловушки. В начале сентября гарнизон Луганского аэропорта с боями вышел из окружения. На данный момент Луганск и его окрестности находятся под контролем террористов.

Кто погиб в катастрофе

Обломки Ил-76 разбросало на дистанции более 500 метров. Самолет упал примерно в 7 километрах от аэропорта.

На борту было 49 человек. 40 бойцов-десантников с 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа из 25 военно-транспортной авиабригады.

Вечная память:

Список погибших в авиакатастрофе

25-военно-транспортная авиационная бригада

Экипаж самолета Ил-76 (Запорожье)

Буркавцов Владимир (1976-2014), бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант



Белый Александр (1976-2014), командир экипажа, гвардии полковник



Дьяков Михаил (1968-2014), руководитель воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор



Ковалик Александр (1972-2014), старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик



Козолий Александр (1984-2014), старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант



Ментус Виктор (1982-2014), старший воздушный радист, гвардии прапорщик



Павленко Олег (1971-2014), старший техник, гвардии старший лейтенант



Скачков Игорь (1977-2014), штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан



Телегин Сергей (1971-2014), руководитель технически эксплуатационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан



25-воздушно-десантная бригада

Днепропетровская область

Авдеев Константин, старший наводчик, старший солдат



Авраменко Александр, стрелок-зенитчик, солдат



Алтунин Валерий, командир взвода, старший лейтенант



Бондаренко Виталий, гранатометчик, солдат



Гайдук Илья, солдат



Горда Анатолий, старший механик-водитель, старший солдат



Грабовой Валерий, заместитель командира батареи, старший лейтенант



Дмитренко Андрей, солдат



Добропас Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат



Дубяга Станислав, стрелок-зенитчик, солдат



Каменев Денис, стрелок-помощник гранатометчика, старший солдат



Кива Владислав, водитель-машинист заправочной машины, младший сержант



Ковальчук Юрий, командир боевой машины, сержант



Коренченко Олег, солдат



Коснар Павел, командир отделения, младший сержант



Котов Александр, стрелок-зенитчик, солдат



Кузнецов Антон, стрелок-зенитчик, старший солдат



Кулибаба Руслан, водитель-заправщик, сержант



Кудрявый Сергей, командир отделения, младший сержант



Левчук Павел, стрелок-зенитчик, солдат



Лисной Сергей, механик-водитель, солдат



Малышенко Тарас, стрелок-зенитчик, солдат



Манулов Сергей, техник, старший прапорщик



Мирошниченко Сергей, старший наводчик, старший солдат



Москаленко Сергей, солдат



Никонов Павел, стрелок-зенитчик, солдат



Резников Евгений, командир орудия сержант



Самохин Антон, слесарь-монтажник, старший солдат



Санжаровец Артем, старший солдат



Скалозуб Артем, старший наводчик, старший солдат



Шостак Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат



Шульга Андрей, солдат



Шумаков Сергей, старший стрелок, сержант

Донецкая область

Кривошеев Сергей, механик-водитель, солдат



Проньков Ростислав, солдат

Кировоградская область

Бабан Виталий, командир отделения, сержант

Луганская область

Токаренко Игорь, механик-водитель, солдат

Львовская область

Бахур Виталий, заместитель командира батареи – инструктор по ПДП, старший лейтенант

Харьковская область

Гончаренко Сергей, командир орудия, младший сержант

Херсонская область

Лифинцев Олег, водитель-заправщик, старший солдат

Кто сбил самолет

Благодаря перехвату разговоров террористов известно, что за операцией по уничтожению Ил-76 стояли российские наемники из "ЧВК Вагнера". В 2017 году были обнародованы некоторые из этих записей.

В частности, были опубликованы записи телефонных разговоров командира отряда террористов "батальон "Заря" Игоря Плотницкого и руководителя ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, доказывающие их причастность к обстрелу украинского Ил-76.

Также был представлен ​​разговор Плотницкого с одним из "командиров" группировки террористов "Заря" Андреем Патрушевым, в ходе которого он докладывает о сбитом самолете.

Разговоры террористов о сбитом Ил-76:

На записи разговора Уткина с генерал-майором ВС РФ Евгением Никифоровым (Тамбов) террорист сообщает российскому военному о потерях, и тот позволяет ему отступить.

Верхом цинизма были бизнес-переговоры террориста Гуреева с местным "предпринимателем" по имени Станислав о судьбе самолета – он был "порезан" на металлолом, а Станислав получил свою долю 20%. Этот разговор также перехватили в СБУ.

В настоящее время установлено, что приказ об уничтожении самолета непосредственно отдал командующий российской 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, которого в то время отправили в "командировку" на Донбасс для выполнения военных задач. А исполнители убийства украинских воинов – Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами Мужества".

Именно граждане России Гуралев из Улан-Удэ и Лебедев из Ярославской области были операторами ПЗРК "Игла", осуществивших роковые выстрелы и убивших 49 украинских защитников.

Суд над генералом Назаровым

Несмотря на то, что украинский самолет уничтожили российские террористы, которые сами признали этот факт, родственники погибших десантников и пилотов назвали еще одного виновного – заместителя главы Генштаба АТО генерал-майора Виктора Назарова.

Сестра погибшего в авиакатастрофе десантника Ильи Гайдука отказывается от государственной награды своего брата в знак протеста:

Его обвинили в халатности, которая заключались в том, что он проигнорировал сообщение спецслужб об опасности и фактически отправил украинских военных на верную смерть.

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Сам Назаров своей вины не признал и указывал, что действовал по собственному усмотрению в сложных условиях военного времени, когда человеческие жертвы являются трагическим, но обычным явлением. В ходе судебного заседания генерал даже обвинил пилотов Ил-76 в непрофессионализме, который позволил демаскировать самолет.

Приговор генералу Назарову:

В марте 2017 года Павлоградский суд признал Назарова виновным и дал ему 7 лет заключения. Тот не согласился с решением и подал апелляцию. Все это время он не был задержан – ходил на работу, получал заработную плату, премии и служебное жилье. А еще – проигрывал по апелляциям и продолжал судиться.

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В мае 2021 года Верховный суд принял решение в пользу генерала Назарова и оправдал его. Только после этого военный извинился перед семьями погибших.

Последние до сих пор считают его едва ли не соучастником убийства. Впрочем, большинство военных считают, что в условиях событий 2014 года иначе действовать было невозможно, а из Назарова пытались сделать козла отпущения.

Суд над убийцами