СМИ обнародовали видео, на котором видно, как состоялась катастрофа легкомоторного самолета "Дельфин" в Одессе 17 июня. В результате аварии погибли двое пилотов.

Шасси выпустили перед падением

На видео видно, что шасси у самолета выпущены, также стоит воздушный винт. Поэтому, предполагают в издании "Думская", двигатель не работал.

К теме Погибли оба пилота разбившегося в Одессе самолета: известны их имена и причина катастрофы

Смотрите видео с моментом падения самолета / Видео "Думской":

Что известно о падении самолета в Одессе: