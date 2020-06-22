Катастрофа самолета "Дельфин" в Одессе: появилось видео с моментом падения
СМИ обнародовали видео, на котором видно, как состоялась катастрофа легкомоторного самолета "Дельфин" в Одессе 17 июня. В результате аварии погибли двое пилотов.
Шасси выпустили перед падением
На видео видно, что шасси у самолета выпущены, также стоит воздушный винт. Поэтому, предполагают в издании "Думская", двигатель не работал.
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Смотрите видео с моментом падения самолета / Видео "Думской":
Что известно о падении самолета в Одессе:
- 17 июня на Овидиопольской дороге в районе ТЦ "Метро" упал легкомоторный самолет.
- Погиб командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии сначала привезли в больницу. Впоследствии он скончался от полученных травм.
- Известно, что самолет взлетел в 11:55, примерно в 12:20 он упал. Одна из версий авиакатастрофы – плохое самочувствие одного из пилотов.
- Очевидец авиакатастрофы Александр Николов сказал, что видел момент падения самолета и даже сам отключал двигатель.