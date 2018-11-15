"Крутить вентиль – не дело президента": Порошенко прокомментировал отсутствие тепла в городах

В четверг, 15 ноября, отсутствие отопления в ряде городов Украины впервые прокомментировал президент Петр Порошенко. В частности, говорилось о Смеле на Черкасщине.

Об этом сообщает "Громадское".

24 канал сообщал, что отопление в Смеле отсутствует уже несколько дней, из-за чего в городе даже ввели режим чрезвычайного положения.

Читайте также: Нет тепла: в Смеле эвакуировали пациентов городской больницы

Крутить вентиль – это не дело президента. Я этим не занимался и не буду заниматься. Но как глава государства я ни в коем случае не дам нарушать права граждан,

– сказал Порошенко на пресс-конференции с министром региональной политики Геннадием Зубко.

"Отопление в городах – прямая ответственность городских глав. Подготовка к зиме – это ответственность местной власти. Я для этого инициировал децентрализацию. Даю вам несколько часов мне как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел", – сказал президент.

К слову, за несвоевременную подачу тепла в дома жителей Кривого Рога полиция Днепропетровщины открыла уголовное дело.