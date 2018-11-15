"Крутить вентиль – не дело президента": Порошенко прокомментировал отсутствие тепла в городах
В четверг, 15 ноября, отсутствие отопления в ряде городов Украины впервые прокомментировал президент Петр Порошенко. В частности, говорилось о Смеле на Черкасщине.
Об этом сообщает "Громадское".
24 канал сообщал, что отопление в Смеле отсутствует уже несколько дней, из-за чего в городе даже ввели режим чрезвычайного положения.
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Крутить вентиль – это не дело президента. Я этим не занимался и не буду заниматься. Но как глава государства я ни в коем случае не дам нарушать права граждан,
– сказал Порошенко на пресс-конференции с министром региональной политики Геннадием Зубко.
"Отопление в городах – прямая ответственность городских глав. Подготовка к зиме – это ответственность местной власти. Я для этого инициировал децентрализацию. Даю вам несколько часов мне как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел", – сказал президент.
К слову, за несвоевременную подачу тепла в дома жителей Кривого Рога полиция Днепропетровщины открыла уголовное дело.