22:15
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Блог Соцсети

      Крымская черная дыра

      121
      Крым поглашает российские деньги
      Крым поглашает российские деньги / Pinterest

      Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но скулы у него не сводит. Дай денег. Дай. Дай. Дай. И только море согласно шуршит галькой.

      То, что отняли у России ростом пенсионного возраста, радостно льется сквозь дуршлаг коррупции в Крым, оставляя поверх дырок лапшу пропаганды.

      Медведев подписал госпрограмму заливания новых денег в Крым:

      … самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены: на 2019-й и ближайшие три года в общей сложности почти 310 миллиардов рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году.

      Это, к примеру, больше 10 годовых бюджетов нищей Псковской области. Но что такое Псковская область? Ивановская? Костромская? По сравнению с тем, что было захвачено у соседней страны и где нужно показать форс?

      Крым проглотит и больше, чем 300 млрд. В эту бездонную черноморскую дыру всю Россию запросто затянет. Только пузыри по воде пойдут. И лишь окна домов российских пропагандистов и чиновников в Италии, Австрии, Англии равнодушно уставятся в спокойные воды, где только что утонула расхристанная наша держава.

      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня
      84960
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Дмитрий Медведев Публикации Деньги
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Крымская черная дыра
      сегодня , 22:05 Крымская черная дыра
      Блог Соцмережі 121
      Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      сегодня , 21:00 Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      Леонід Остальцев 21
      Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      сегодня , 20:01 Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      Наталя Ромашова 162
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:02 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 289
      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      сегодня , 18:05 Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      Євгенія Мазур 495
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук