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      Крылатая "скорая": женщину самолетом эвакуировали в больницу из-за укуса змеи

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      На Харьковщине женщину укусила ядовитая змея. По иронии судьбы гадюка напала на специалиста из пресмыкающихся. У Зои Бондаренко начался анафилактический шок и ее пришлось как можно быстрее доставлять к медикам. Благодаря вовремя оказанной помощи, женщина уже дома.

      Потерпевшая Зоя знает о змеях все, ведь работает герпетологом. Гадюка укусила женщину второй раз за десять лет работы. Хотя ее профессия сводит со змеями каждый день, однако на гадюку Никольского наткнулась случайно. Говорит, что если бы не дернула рукой, то змея бы не напала и не укусила за палец.

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      Зоя объясняет, что ее работа обязывает знать, как действовать, если случился форс-мажор и напала любая змея. Однако на этот раз организм отреагировал анафилактическим шоком.

      Укус змії
      Потерпевшая Зоя показывает руку с укусом змеи

      У меня была сильная потеря давления. Я уже не могла встать и двигаться. При повторном укусе, как в моем случае, это было не только отравление, а еще и анафилактическая реакция,
      – рассказала пострадавшая Зоя Бондаренко.

      В районной больнице Краснокутска Зои ввели необходимую сыворотку и повезли в Харьков. На все змеиные укусы в области реагирует так называемая "крылатая скорая".

      Крилата швидка
      Крилатая скорая

      Самолеты Гражданского патруля вылетают на расстояние от 100 километров. За три года работы пилотов это второй случай такого спасения.

      Главный фактор – это время. То есть даже, если дорога хорошая, то это занимает минимум полтора часа. А у нас это заняло 20 минут,
      – объяснил пилот и руководитель Гражданского воздушного патруля Юрий Покусай.

      На борту самолета Зои оказывал помощь Роман. Врач впервые летал и раньше не имел пациентов со змеиным укусом. "При таких отравлениях важна каждая минута. Чем быстрее мы сможем ввести противозмеиную сыворотку и оказать необходимую помощь, тем меньше риска для различных осложнений", – рассказал врач Роман Ходарев.

      Гадюка Никольского – это небольшое пресмыкающееся. Серпентолог Александр Зиненко показал макет змеи, которая укусила Зою.

      Гадюка Нікольського макет
      Макет гадюки Никольского

      Серпентолог Александр Зиненко добавил, что во взрослом состоянии гадюка Никольского тотально черная. Только кончик хвоста может быть снизу желтым. Это небольшая змея, ведь ее крупнейшие экземпляры достигают размеров только до 90 сантиметров.

      Что делать, если укусила змея?Специалисты советуют в такой ситуации обездвижить конечность. Ни в коем случае не высасывать яд, не прижигать место укуса и не накладывать жгут. По возможности сделать фото или запомнить, как выглядела змея. Это поможет врачу быстрее сориентироваться, какое противоядие вводить.
      Главное правило – не трогать пресмыкающихся, ведь первыми они не нападают.

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Мир животных
      Источник: 24 канал
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