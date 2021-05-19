Крим – це не абсолютно збитковий регіон. Таку думку висловив російський історик Андрій Зубов в інтерв'ю програми "Теории заговора".

Важливо Кримчани налаштовані проти Росії: на півострові шкодують про підтримку окупації

Він пояснив, що на окупований півострів приїжджає багато людей з Росії й залишають там гроші, намагаються відпочивати. Ба більше, багато російських олігархів там вже купили нерухомість.

Крим – це не діра, в яку лише "закачують" гроші, це також і джерело певних прибутків, зокрема і податків,

– вважає історик.

"Тому, економічно, я вважаю, що Крим не настільки збитковий, щоб від нього позбуватись. Важливо розуміти, що Крим збитковий саме політично", – додав Зубов.

Зубов: Крим в очах міжнародної спільноти – це тягар

Історик наголосив, що у цьому сенсі збитки має не лише Росія, а й міжнародна політика. Саме для них Крим – жорно на шиї Російської Федерації, який тягне донизу, додав він.

"Це всі розуміють в Кремлі, навіть сам Путін. Для нього це було ідеєю-фікс (окупувати півострів – 24 канал). Зрештою це коштувало Росії цілковитої втрати світового престижу", – зауважив Зубов.

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