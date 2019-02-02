Крым и Донбасс вернутся в Украину: Епифаний рассказал, как объединение церквей ударит по Путину

Президент РФ Владимир Путин имеет значительное влияние на часть украинских верующих через Русскую православную церковь. Поэтому, когда все православные украинцы объединятся в единой поместной церкви, глава Кремля потеряет их поддержку, завершится война в Донбассе, а оккупированный Крым будет возвращен Украине.

Объединение всех приходов в Православную церковь Украины станет сильным ударом для Путина, отметил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

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"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в души православных украинцев. И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении", – отметил он.

Кремль до сих пор не может смириться с тем, что украинская церковь стала независимой. Да, в РФ убеждены, что создание ПЦУ якобы произошло неканоническим способом, а Вселенсий патриарх Варфоломей не имел права давать Украине Томос об автокефалии.

РПЦ имеет большое влияние. И мы верим в то, что когда мы объединимся, все православные украинцы в единой поместной православной церкви, завершится война на Донбассе и Крым будет возвращен Украине. Потому что Путин потеряет здесь, в Украине, ту поддержку, которую он имел до сих пор. Потому что если бы он не имел этой поддержки, то не было бы войны в Донбассе. Но все же, к сожалению, эта поддержка пока есть,

– отметил Епифаний.

Православная церковь Украины постепенно будет утверждаться, а ее автокефалию будут признавать другие независимые церкви. Поэтому, со временем Россия потеряй свое влияние среди украинских верующих.

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Сколько приходов присоединилось к ПЦУ? Каждый день в Православную церковь Украины присоединяется по несколько приходов в разных регионах. Всего в состав ПЦУ вошли почти 150 приходских храмов. Больше всего таких в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 32 прихода.

Как Путин реагирует на создание ПЦУ? Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание Православной церкви Украины не имеет никакого отношения к вере. Он подчеркнул, что Россия готова "защищать" украинских верующих и "свободу вероисповедания". Кроме того, он неоднократно заявлял о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий в Украине после создания Православной церкви.

Как отреагировала Украина на заявления Путина о защите верующих? Вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала очень тревожными высказывания главы Кремля относительно дальнейших планов из-за создания ПЦУ. В последний раз, когда Путин решил "защищать" украинских граждан, он начал военное вторжение в Крым и на Донбасс. Однако сейчас Украина не позволит России использовать верующих в своих играх.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ, под юрисдикцию начали переходить приходи храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.