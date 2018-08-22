СБУ провела обыски в офисах сети АЗС "ОККО": детали

21 августа сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в львовском и киевском офисах "Концерна Галнафтогаз", который является владельцем одной из крупнейших сетей автозаправочных станций "ОККО".

Обыски проводились с выемкой документов и техники по адресу улица Героев УПА, 72 во Львове и улица Пилипа Орлика, 24/1 в Киеве, передает ресурс "Нефтерынок" со ссылкой на источники.

Читайте также: Организатора крупнейшей группы воров платного контента разоблачила киберполиция

Как подчеркивается, во время обысков львовский офис компании был полностью обесточен.

Также один из собеседников издания отметил, что компания подозревается в финансировании терроризма.

"Вроде СБУ нашла доказательства работы сети в оккупированном Крыму и неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей", – отметил он.

Добавим, что в концерне отказались комментировать ситуацию, сославшись на подготовку официального заявления.

Ранее в пресс-службе компании сообщали, что автозаправочные комплексы сети "ОККО" в оккупированном Крыму были переданы в аренду, однако право использования бренда арендатору не предоставлялись, пишет "Украинская правда".

К слову, по состоянию на конец 2014 года, "Галнафтогаз" владел 441 АЗС, в том числе 413 под брендом "ОККО".

Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, а одним из миноритарных – Европейский банк реконструкции и развития.

Напомним, 16 марта следователи ГПУ провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Причина – уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами компании и других родственных предприятий.