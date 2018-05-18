Крым является территорией, где нет прав человека и все в опасности, — журналистка

Со времени оккупации Россией Крыма с полуострова выехали более 20 тысяч крымских татар, а все из-за ощущения страха.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева-Боровик.

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Она рассказала, что большое количество крымских татар не хотели уезжать из Крыма, но после создания ужасных условий, когда задерживают людей, начинаются политические процессы и преследования, они вынуждены были выезжать с полуострова.

Молодым людям находиться на полуострове также опасно, поскольку их могут забрать в ряды российской армии, а затем отправить или на Донбасс, или в Сирию. Люди не хотят воевать со стороны России, поэтому выезжают,

– подчеркнула журналистка.

Главный редактор отметила, что люди напуганы. Они не обсуждают политические вопросы на улице, потому что боятся преследований.