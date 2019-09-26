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      Крым никогда не был до конца украинским, – Сенцов рассказал, кто в этом виноват

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      Сенцов высказался о настроениях людей в Крыму
      Сенцов высказался о настроениях людей в Крыму / radiosvoboda.org

      Крым никогда не был полностью украинским. Все потому, что власть проводила на полуострове неправильную политику, и как следствие в Крыму еще до оккупации начали появляться сторонники России.

      Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов в интервью "Крым.Реалии" высказал мнение, что Россия оказалась более комфотной для крымчан, чем Украина.

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      Никогда Крым не был до конца украинским. Не совсем правильную политику проводила Украина в Крыму. Некоторые вещи делались насильно и неправильно. Еще какие-то вещи, которые надо было прекращать, которые дали ростки сепаратизма и так называемому "русскому миру", напротив, не были своевременно пресечены,
      – сказал Сенцов.

      Режиссер убежден, что руководство государства делало на полуострове хорошие вещи частично насильно и официально. В то же время, опасные – никто не прекращал.

      "Но это политика государства, больше никого обвинять. Люди живут так, как им комфортно жить, и все. И все эти двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортной, чем Украина, к сожалению. Это факт. Можно отрицать, но так и есть", – подытожил Сенцов.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?​
      Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизованый мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Олег Сенцов Новости Крыма Аннексия Крыма
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