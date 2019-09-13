Крым все больше разворачивается в сторону Украины, – Балух о ситуации на полуострове

Самое главное для Украины сейчас не потерять Крым. На аннексированном Россией полуострове есть еще много людей, которые ждут воссоединения с Украиной.

Свидетельством этому являются даже последние выборы, которые проводила Россия в Крыму. На них пришли лишь 28% крымчан. Об этом в интервью спецпроекту "Крым. Реалии" рассказал Владимир Балух.

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Самое главное сейчас ‒ не потерять Крым не территориально, а ментально. Он все больше и больше разворачивается в сторону Украины,

– отметил освобожденный пленник Кремля.

По его словам, это было видно даже за решеткой: отношение к политзаключенным на полуострове начало кардинально меняться.

"Пожалуйста ‒ результат последних выборов в Крыму, только 28%, которые приняли в этом участие. Не смотря на то, сколько проукраинских граждан выехали и сколько приехали из России на полуостров", – добавил политзаключенный.

Балух говорит: украинское общество должно перестать относиться к крымчанам как к предателям.

В Крыму много людей, очень много людей, которые ментально с Украиной, мой случай – один из таких примеров. Государству стоит поддерживать этих людей финансово и, главное, морально. Потому что главное – люди, а не территория", – резюмировал украинец.

Что известно о Владимире Балухе?

Это украинский активист, родом из Крыма, фермер. Оккупационные власти России задержали Владимира Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".



Его приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.



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