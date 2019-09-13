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      Крым все больше разворачивается в сторону Украины, – Балух о ситуации на полуострове

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      Владимир Балух
      Владимир Балух / uatv.ua

      Самое главное для Украины сейчас не потерять Крым. На аннексированном Россией полуострове есть еще много людей, которые ждут воссоединения с Украиной.

      Свидетельством этому являются даже последние выборы, которые проводила Россия в Крыму. На них пришли лишь 28% крымчан. Об этом в интервью спецпроекту "Крым. Реалии" рассказал Владимир Балух.

       Актуально: На "Слава Украине" обязательно услышишь ответ, – Балух о своем заключении в оккупированном Крыму

      Самое главное сейчас ‒ не потерять Крым не территориально, а ментально. Он все больше и больше разворачивается в сторону Украины,
      – отметил освобожденный пленник Кремля.

      По его словам, это было видно даже за решеткой: отношение к политзаключенным на полуострове начало кардинально меняться.

      "Пожалуйста ‒ результат последних выборов в Крыму, только 28%, которые приняли в этом участие. Не смотря на то, сколько проукраинских граждан выехали и сколько приехали из России на полуостров", – добавил политзаключенный.

      Балух говорит: украинское общество должно перестать относиться к крымчанам как к предателям.

      В Крыму много людей, очень много людей, которые ментально с Украиной, мой случай – один из таких примеров. Государству стоит поддерживать этих людей финансово и, главное, морально. Потому что главное – люди, а не территория", – резюмировал украинец.

      Что известно о Владимире Балухе?
      Это украинский активист, родом из Крыма, фермер. Оккупационные власти России задержали Владимира Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      Его приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

      7 сентября, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину

      blog_ava
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      Теги: Аннексия Крыма Заложники Украинцы в плену РФ Владимир Балух Новости Украины Новости политики
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