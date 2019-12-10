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      Крымские коллаборанты возмущены "единороссом" Кучерявым, который хотел украинский паспорт

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      "Единороссу" Кучерявому посоветовали жить в оккупированном Крыму и "любить свою страну" / sevastopol.er.ru

      Представитель российской оккупационной власти в Крыму, так называемый "спикер парламента" полуострова Владимир Константинов выразил свое возмущение из-за ситуации с "единороссом" Игорем Кучерявым, которого СБУ задержала на Херсонщине.

      Игорю Кучерявому стоило бы и дальше жить в оккупированном Крыму и любить "свою страну", заявил Костантинов. Об этом сообщает издание ATR.

      К слову: Ехал за украинским паспортом: на админгранице с Крымом задержали "единоросса"

      Люди должны определиться, кто они. Если ты крымчанин, россиянин, то живи здесь и люби свою страну,
      – заявил коллаборационист.

      В местном отделении партии "Единая Россия" на оккупированном полуострове уже тоже отреагировали на "путешествие" Кучерявого на материк. Там заявили, что его желание получить украинский паспорт "очень возмущает, но своим нужно помогать".

      Что известно о "путешествии" Кучерявого?
      Во вторник, 3 декабря, на административной границе с оккупированным Крымом Служба безопасности задержала члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, который причастен к аннексии Крыма Россией.

      Сам Кучерявый пояснил цель своей поездки тем, что хотел получить украинский загранпаспорт, потому что по тому, который ему выдали оккупанты, "никуда не поедешь, а ездить хочется".

      Позже в СБУ уточнили, что не задерживали "единоросса", поскольку он сотрудничает со следствием. После сообщения о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
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