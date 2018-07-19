Крымский мост поразил видом в разгар курортного сезона: красноречивые фото

Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, пустует, несмотря на пик туристического сезона.

Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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В частности, пользователи заметили отсутствие безумного трафика на мосту, который по замыслу оккупантов, должен был решить проблему с туристической кризисом.

"Лапти, почему вы труситесь в припадках? Вот свежий трафик – вчера-сегодня фото ваши. Ура! Мы на мосту ... Мост еще не упал. Вот вы – прёте бесконечным потоком в пик сезона в Крым", – говорится в подписи к фото.



Крымский мост во время туристического сезона



Ситуация на Крымском мосту в разгар лета



Крымский мост поразил пустотой в середине июля



Крымский мост в пик курортного сезона

Лапти,чего вы труситесь в припадках?

Вот свежий трафик-вчера-сегодня

фото ваши

Ура! Мы на мостУ!

Вебку повернули так,что я онлайн не видела

потому ваши фото

Что вам не так? Вот он мост-еще не упал

Вот вы-прете бесконечным потоков в пик сезона в Крым... pic.twitter.com/oY8kedm5MV — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.