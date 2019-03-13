Крымский сценарий на Донбассе и почему Кремль его не реализовал: детали от оккупанта Гиркина

Оккупант Крыма и Донбасса, а также бывший "министр обороны "ДНР" (16 мая – 14 августа 2014 года) Игорь Гиркин (псевдоним – Стрелков) заявил, что у России были четкие планы военного вторжения в Украину, но потом от этого отказалась. Правда, по его словам, затем надежды на такие шаги со стороны Москвы как росли, так и гасли.

Как убеждает оккупант в комментарии одному из пророссийских блогеров, в 2014 году были все предпосылки для того, чтобы Москва смогла реализовать "крымский сценарий" на Донбассе.

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"Вероятность прямой поддержки со стороны РФ тогда была очень высокой. Напомню, что на границах Украины в то время были сосредоточены большие военные группировки ВС РФ, было множество свидетельств того, что военные уже наносят на боевую технику эмблемы "Миротворческих сил". Но это все общеизвестно, а у меня была и "закрытая" информация, которой я, увы, поделиться не могу", – говорит Гиркин.

По его словам, тогда он был уверен, что главная задача Кремля состоит в обеспечении проведения так называемого референдума, а после этого Россия должна была поддержать сепаратистов на Востоке Украины.

"Кремль "дал заднюю" примерно 26 апреля. Мы же зашли в Славянск 12 апреля, то есть прошло 2 недели с момента начала вооруженного противостояния. Насколько мне известно, в эти дни состоялось заседание Совбеза РФ, на котором приняли решение отложить введение российских войск в Украину. А уже 7 мая, после визита Буркхальтера, Москва полностью аннулировала планы против украинской власти", – убеждает боевик.

Кто такой Дидье Буркхальтер?

Это швейцарский политик. В 2014 году стал президентом Швейцарии. В этом же году занял должность действующего председателя ОБСЕ. 8 мая 2014 года в таком статусе прибыл в Москву, чтобы обсудить с хозяином Кремля Путиным ситуацию в Украине. После переговоров состоялась пресс-конференция, на которой российский лидер призвал сторонников независимости от Украины и присоединения к РФ перенести запланированный на 11 мая "референдум". 1 января 2015 года покинул пост президента Швейцарии.

О таких планах Москвы Гиркин понял после звонка главы оккупантов Крыма Аксенова, который в начале мая 2014 года предложил ему срочно возвращаться на полуостров.

"С тех пор, я "носил в себе" понимание, что нас (оккупантов и пророссийских наемников – 24 канал) цинично предали. Но оставалась надежда на то, если мы сумеем продержаться достаточно долго, то ситуация изменится и Россия все-таки окажет помощь. Так и произошло позже, но "держаться" пришлось не дни или недели, а три с половиной месяца. Ведь практически до середины августа надежды на помощь были скудными и ненадежными, но уже в конце августа надежды на помощь Москвы начали постепенно расти", – отметил Гиркин.

Также он отметил, что перед выездом из Донбасса устал морально, поэтому допустил несколько ошибок. Правда, оккупант добавляет, что правильных и своевременных решений с его стороны было больше.

В 2017 году во время дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным Гиркин заявлял, что войну на Донбассе начал именно он, а деньги на это взял в Крыму.

"Я могу сказать, что оружие я взял в Крыму, там же взял и очень небольшие деньги, которые у меня были, довольно небольшие. А на другие вопросы я как офицер просто не могу и не буду отвечать, потому что ответ на этот вопрос лишит меня моей офицерской чести", – убеждал оккупант.

В 2014 году бывший руководитель боевиков Донбасса также уверял, что спусковой крючок войны все-таки нажал он.

Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд. Мы смешали все карты на столе. Все! И с самого начала мы начали воевать всерьез,

– говорил Гиркин.

Кто такой Игорь Стрелков?

Его настоящее имя – Игорь Всеволодович Гиркин. Родился он 17 декабря 1970 в Москве. Стал известным в начале противостояния Украины и России на юго-востоке (весна 2014 года). В частности, он причастен к захвату Верховной рады АР Крым. Также Стрелков-Гиркин командовал штурмом фотограмметрического центра в Симферополе (в результате погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Кокурин) и был руководителем российского диверсионного группировки в Симферополе. По информации СМИ, он был куратором переговоров самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова с российским руководством.



После оккупации Крыма Гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им отряд, который прибыл из России, захватил в апреле того же года города Славянск и Краматорск на Донетчине. С 16 мая до 14 августа 2014 года занимал должность "министра обороны" фейковой "ДНР". На Донбассе он еще организовал незаконное удержание военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВСУ в Славянске 16 апреля 2014 года. Группа под руководством Гиркина организовала и похищение, пытки и убийство депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, студента КПИ Юрия Поправко и участника Евромайдана Юрия Дяковского.



Украина относительно Стрелкова-Гиркина начала уголовное производство по факту организации похищения человека, истязания и умышленного убийства, а также совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведения диверсионно-подрывной деятельности и организации массовых беспорядков на территории Украины. Он объявлен в розыск. Гиркину вменяют создание террористической организации и совершение терактов в Украине.



Кроме того, как российский "доброволец" Гиркин принимал участие в сепаратистских выступлениях в Приднестровье в июне-июле 1992 года и выполнял специальные задачи в ряде регионов России. По данным правозащитников, в 2001 году, будучи офицером 45-го разведывательного полка специального назначения, был причастен к серии похищений людей в Чечне, в районе поселков Хатуни, Махкет и Тевзени. Похищенные лица до сих пор считаются пропавшими без вести.