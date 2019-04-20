Крымского активиста приговорили к 6 годам колонии в России за сообщение в соцсети

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил активиста из оккупированной Евпатории Евгения Каракашева до 6 лет колонии общего режима. Мужчину признали виновным в призывах к терроризму в социальной сети "ВКонтакте".

Каракашеву также на 2 года запретили администрировать интернет-сайты, сообщает "Радио Свобода".

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Российская прокуратура просила для крымчанина 9 лет колонии общего режима. 12 апреля на заседании суда Каракашев отверг обвинения и назвал дело политическим.

Активиста задержали сотрудники Сличого комитета России 1 февраля 2018 года в Евпатории. Каракашева подозревали в "экстремистских высказываниях" в соцсетях. Поводом стал видеофайл без названия, который крымчанин якобы опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" в 2014 году, и текст, отправленный в неназванный чат в 2017 году.