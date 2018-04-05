"Крымского сценария" не будет: В НАТО объяснили, почему в страны Балтии не возможно вторжение

Присутствие многонациональных боевых батальонов НАТО в Балтийских государствах полностью исключает возможность повторения в регионе "крымского сценария".

Об этом рассказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пребывания в Оттаве, передает "Укринформ".

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"Что-либо похожее на то, что случилось в украинском Крыму или в восточной Украине, не может произойти в государствах Балтики, поскольку там присутствует НАТО. Оно предоставляет гарантии безопасности и мощное сдерживание", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек отметил, что если на какое-то из балтийских государств все же будет совершено нападение, "НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло свои силы".

Столтенберг также отметил Канаду за ее готовность возглавить многонациональный батальон, который дислоцируется в Латвии.

"Важность присутствия канадских подразделений в Латвии и американских в Польше частично заключается в том, что они – профессиональны, хорошо обучены и оборудованы, но частично в том, что это посылает очень мощный сигнал трансатлантического единства. НАТО – настоящий трансатлантический союз", – отметил он.

Напомним, ранее Столтенберг назвал угрозой для НАТО действия России, среди которых применение яда на территории Великобритании, нелегальная аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.