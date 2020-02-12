Крымскую дамбу должен был посетить Комитет по правам человека, однако отменил поездку: причина

Комитет по правам человека Верховной Рады Украины должен был посетить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым. Однако в последний момент поездку отменили.

По словам экс-представителя президента в Крыму Бориса Бабина, на Херсонщине перед визитом на дамбу даже проводили определенные работы по обследованию канала.

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"Уже в Херсонской области, на местах, сотрудниками канала осуществлялись определенные работы по обследованию состояния канала, по подготовке его к подаче воды. На дамбу, которая перекрывает канал, должен был приехать Комитет по правам человека Верховной Рады Украины. Но в последний момент из-за общественного резонанса они отменили визит на эту дамбу", – отметил Бабин.

То, что украинская власть якобы готовится возобновить подачу воды, опровергает постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич. Говорит, цель выездного заседания на Херсонщину – ознакомиться с ситуацией возле административной границы, а не решать проблемы водоснабжения.

В плане стояло посещение этой дамбы! После того, как начали рассказывать, что мы едем смотреть возможное открытие воды – мы это сделаем по-другому, на уровне общения с руководителем областной государственной администрации. Наш визит не связан с тем, что мы будем рассматривать вопрос водоснабжения АР Крым,

– отметил постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

Разговоры о восстановлении водоснабжения могли начаться после скандального заявления Арахамия. В то же время, эксперты не исключают: переговоры между украинской властью и оккупантами по восстановлению водоснабжения – ведутся. А подобные заявления нардепов могут быть проверкой реакции общества.

Что известно о скандальном заявлении Арахамии

Вода в Крым в обмен на Донбасс – такую ​​возможность предположил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов. Сейчас он уже извинился за свои слова. Говорит, что их вырвали из контекста. Однако волна возмущения уже началась. Первыми отреагировали крымские татары. Новый руководитель ОП Андрей Ермак также вынужден был комментировать заявление на своем первом брифинге.

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На слова "слуги" уже отреагировали и в России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что допускают идею подачи воды, но на коммерческой основе. Подхватили заявление Арахамиа и российские СМИ, и снова манипулируют против Украины.

Что известно о подаче воды в Крым

Украина прекратила подачу воды из Днепра еще в 2014 году, а затем построила дамбу на Северо-Крымском канале и окончательно отрезала Крым от днепровской воды. Собственными источниками полуостров обеспечен лишь на 15%. В поисках воды оккупанты пробурили сотни скважин. Это привело к засолению почв. Полуостров начал превращаться в пустыню. И без воды из Днепра оккупантам все равно не обойтись – говорят эксперты. Ее сейчас хватает только для нужд населения. А вот для промышленности и селькома хозяйства – дефицит. Для экономии на полуострове даже запретили автомойки и сауны. Чтобы не произошло коллапса, подать воду к каналу следует уже весной.

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