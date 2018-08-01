Крысы, пузыри, мягкие игрушки: что нужно группе Die Antwoord для концерта в Киеве

Самая скандальная группа современности Die Antwoord впервые выступит в Украине 6 августа в киевской Stereo Plaza.

Слава о группа распространилась далеко за пределы их родного Кейптауна. Практически каждый клип Die Antwoord – это провокация, что вызывает бурные обсуждения, а иногда и возмущение, которые заставляют YouTube удалить видео из-за чрезмерной откровенности.

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Стало известно, что попросила у организаторов скандальная Die Antwoord. Например, гримерку музыкантов украсят плюшевым ковриком и большими мягкими игрушками. Дополнять антураж будет машина с мыльными пузырями, букеты желтых ромашек и гербер, а также разнообразные растения – будут стоять на полу или свисать с потолка.

Чтобы атмосфера была более камерной, освещение будет приглушенным с добавлением декоративных эффектов – звезды на потолке, полумесяц на стенах и тому подобное. Также организаторы должны расставить свечи и сандаловые благовония.

В то же время для Die Antwoord в гримерках установят клетки с небольшими животными и насекомыми: змеями, ящерицами, крысами, кузнечиками и другими гадами. Кто именно это будет пока не знают даже организаторы.

Когда состоится концерт

Первый украинский концерт Die Antwoord состоится в Stereo Plaza 6 августа. Во время него группа исполнит лучшие песни, а также композиции из будущего альбома "27", который, вероятно, станет последним в их дискографии. На концерт музыканты везут с собой более 30 костюмов.

Билеты: от 1599 гривен.