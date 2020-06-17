Расследование жуткого убийства двух девушек, которое произошло в новогоднюю ночь на Подоле в Киеве, завершено. 34-летнему подозреваемому и его 19-летней сообщнице грозит пожизненное лишение свободы.

В то же время, вероятные убийцы до сих пор так и не признали своей вины. Об этом сообщает прокуратура Киева.

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"Завершено досудебное расследование в отношении 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы, которые подозреваются в совершении умышленного убийства двух девушек, тела которых 4 января 2020 года обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт вскоре направят в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

Представитель прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" рассказала: следствие установило, что единственным способом заработка подозреваемые выбрали совершение насильственных корыстных преступлений, в том числе тяжких.

Вины они не признают. Что касается версий, следствие изначально рассматривало корыстный мотив как основной. Хотя в СМИ и озвучивались мотивы ревности, ритуального убийства,

– добавила она.

Что известно об убийстве девушек в новогоднюю ночь в Киеве: