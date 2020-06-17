Убийство девушек в новогоднюю ночь на Подоле: подозреваемым светит пожизненное заключение
Расследование жуткого убийства двух девушек, которое произошло в новогоднюю ночь на Подоле в Киеве, завершено. 34-летнему подозреваемому и его 19-летней сообщнице грозит пожизненное лишение свободы.
В то же время, вероятные убийцы до сих пор так и не признали своей вины. Об этом сообщает прокуратура Киева.
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"Завершено досудебное расследование в отношении 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы, которые подозреваются в совершении умышленного убийства двух девушек, тела которых 4 января 2020 года обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в Подольском районе столицы", – говорится в сообщении.
Обвинительный акт вскоре направят в суд для рассмотрения по существу.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.
Представитель прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" рассказала: следствие установило, что единственным способом заработка подозреваемые выбрали совершение насильственных корыстных преступлений, в том числе тяжких.
Вины они не признают. Что касается версий, следствие изначально рассматривало корыстный мотив как основной. Хотя в СМИ и озвучивались мотивы ревности, ритуального убийства,
– добавила она.
Что известно об убийстве девушек в новогоднюю ночь в Киеве:
- В первые дни нового 2020 года Украину шокировало жестокое убийство девушек на Подоле в Киеве.
- Их тела на балконе своей квартиры нашла женщина. Перед этим она сдавала свою квартиру в аренду влюбленной парочке.
- Замученные тела девушек лежали друг на друге. Кроме того, девушки были полураздетыми и со связанными ногами. Обеих жестоко искромсали ножом.
- Погибшими оказались 18-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко. Они таинственно исчезли после того, как вышли в магазин.
- Как удалось выяснить впоследствии, по дороге в магазин они познакомились с девушкой их возраста и вдвое старшим мужчиной. Пара пригласила девушек к себе в гости, а те, в свою очередь, согласились.
- Девушки поплатились жизнью за свои вещи: мобильные телефоны, драгоценности и бижутерию.
- Подозреваемых в убийстве задержали через несколько дней в Одессе. Это – 19-летняя Елизавета Бершадская и 34-летний Сергей Ксендзик. Последний уже ранее имел судимости: за кражи и изнасилование несовершеннолетней.