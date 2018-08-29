Ксенофобия "с русским духом": кого бы россияне выгнали из страны прежде всего – детали в цифрах

Повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, новый пакет "забугорных" санкций и "колебающийся" вниз курс рубля – все это мало беспокоит российского обывателя. Ибо воображаемый "враг" – основная причина головных болей, которые не дают спать ночами. Этих "врагов" в последнее время стало больше, особенно после чемпионата мира по футболу, когда россиянки вместе с иностранцами сбежали с "родины".

67% – столько россиян поддерживают идею, что государство должно ограничить наплыв мигрантов. Читайте также: Сколько россиян никогда не слышали о "Пражской весне": шокирующие цифры Почти треть высказались за то, чтобы не впускать китайцев в Россию. И столько же готовы ограничить права чеченцев. Чеченцы – не популярная в России нация 33% не готовы приютить выходцев из африканских республик. Но африканцев россияне не любят еще больше Наиболее враждебное отношение у россиян к ромам – запретить им проживание в стране готовы 43%. Почти половина россиян нетерпимы к ромам В течение года вдвое выросло количество россиян, которые хотят ограничить въезд украинцев. А в 2017 году украинцев недолюбливали вдвое меньше россиян Каждый шестой запретил бы проживание в России евреям. С наибольшим спокойствием себя могут чувствовать евреи 40% положительно воспринимают дискриминационные объявления о вакансиях и аренде жилья. Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.