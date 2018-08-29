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Ксенофобия "с русским духом": кого бы россияне выгнали из страны прежде всего – детали в цифрах

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Повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, новый пакет "забугорных" санкций и "колебающийся" вниз курс рубля – все это мало беспокоит российского обывателя. Ибо воображаемый "враг" – основная причина головных болей, которые не дают спать ночами. Этих "врагов" в последнее время стало больше, особенно после чемпионата мира по футболу, когда россиянки вместе с иностранцами сбежали с "родины".

67% – столько россиян поддерживают идею, что государство должно ограничить наплыв мигрантов.

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Почти треть высказались за то, чтобы не впускать китайцев в Россию. И столько же готовы ограничить права чеченцев.

Чеченці

Чеченцы – не популярная в России нация

33% не готовы приютить выходцев из африканских республик.

Африканці

Но африканцев россияне не любят еще больше

Наиболее враждебное отношение у россиян к ромам – запретить им проживание в стране готовы 43%.

Роми

Почти половина россиян нетерпимы к ромам

В течение года вдвое выросло количество россиян, которые хотят ограничить въезд украинцев.

Українці

А в 2017 году украинцев недолюбливали вдвое меньше россиян

Каждый шестой запретил бы проживание в России евреям.

Євреї

С наибольшим спокойствием себя могут чувствовать евреи

40% положительно воспринимают дискриминационные объявления о вакансиях и аренде жилья.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

Теги: Новости России статистика Африка Чечня евреи Ромы
Источник: 24 канал
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