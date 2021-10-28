Нового тут ничего нет. Эту тенденцию мы наблюдали и на прошлогодних местных выборах. Просто в Харькове она проявилась еще резче.

Читайте также Мустафаева, Добкин или Терехов: кто планирует заменить Кернеса на посту мэра Харькова

Очень показательно, что на выборах мэра Харькова своих кандидатов не выставили две влиятельные партии – "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Мотивации таких действий были разные. Офис Президента Украины и партия "Слуга народа" после прошлогодних местных выборов взяли курс на активное и конструктивное взаимодействие с мэрами областных центров и крупнейших городов Украины. И эта стратегия очень хорошо работает, в том числе и в Харькове.

Что касается ОПЗЖ, то у них не оказалось в Харькове кандидата, способного победить на выборах мэра города. Кроме того, сказались и разнообразные конфликты интересов, и влияние внешних факторов.

Но главная тенденция – выход на политическую авансцену Игоря Терехова. При Геннадии Кернесе Игорь Терехов был его первым заместителем, и его работа была сосредоточена в основном на управленческих и хозяйственных вопросах.

После смерти Кернеса Игорю Терехову пришлось стать уже не только администратором, но и политиком, руководя горсоветом Харькова, выстраивая отношения с центральной и областной властью.

Терехов сохранил верность политической линии Кернеса – конструктивные отношения с руководством страны, с президентской командой и правительством. Решающую роль в процессе трансформации Игоря Терехова из администратора в политика сыграли нынешние выборы. От любого кандидата на высокую выборную должность избирательный процесс требует реализации именно политических качеств – публичной активности, работы на расширение общественной поддержки своей кандидатуры, выстраивания отношений и с союзниками и с конкурентами.

Важно Харьков без Кернеса: борьба за "кресло мэра" в разгаре

Насколько успешной была эта политическая трансформация Терехова – мы увидим по результатам выборов. Но, судя по предвыборной социологии, он является главным фаворитом предстоящих выборов мэра Харькова. И ему удается органично совмещать новый политический имидж с уже привычным образом сильного хозяйственника.