Кто из украинцев имеет телефонный номер Джоли и пригласил ее в Украину: в ОП раскрыли тайну
Источник:фейсбук Дарии Заривной
Во Львов 30 апреля приехала звезда Голливуда Анджелина Джоли. В Офисе Президента рассказали, кто пригласил актрису в Украину.
Джоли очень поразила поездка во Львов и Борислав. По возвращении в Соединенные Штаты она прокомментировала встречу с детьми, пострадавшими в результате циничного вторжения России в Украину.
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Джоли пригласил глава ОП
Советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заривная рассказала, что наконец-то может официально признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину и у кого есть ее телефонный номер.
Для протокола: о "Львовских круасанах" он не просил. Как говорят на Галичине: "Так сі стало",
– отметила Заривная.
Голливудскую звезду в Украину пригласил глава ОП Андрей Ермак. Его советница опубликовала фото онлайн-разговора руководителя ОП и Джоли.
"Это уже далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Анджелиной только начинается. Скоро сами все увидите", – добавила Заривная.
Она подытожила, что Джоли – умная, глубокая, очень смелая и сильная женщина. Офис Президента благодарен ей за поддержку Украины.
Ермак разговаривал с Джоли в зуме / Фото Дарьи Заривной
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Коротко о приезде Анджелины Джоли в Украину
- Американская актриса Анджелина Джоли с начала полномасштабной войны поддерживала Украину из-за границы, а 30 апреля лично приехала во Львов. Сначала голливудскую звезду заметили в одном из кафе в Сыховском районе города.
- Ролик со знаменитостью во "Львовских круассанах" сняла украинская журналистка Майя Пидгорецкая. Она рассказала детали встречи с кинозвездой.
- Потом Джоли поехала на Главный железнодорожный вокзал Львова. Там актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.
- В то время как она была на вокзале, во Львове объявили воздушную тревогу. Поэтому Джоли была вынуждена вместе с другими людьми бежать в укрытие.
- Также актриса пообщалась с детьми, пострадавшими от вражеского ракетного удара по вокзалу Краматорска, посетила школу-интернат и встретилась с волонтерами.
- Уже на следующий день Джоли уехала в Борислав, где пообщалась с детьми-переселенцами.
- Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал, что лично занимался организацией приезда кинозвезды во Львов. Он подчеркнул, что это было крайне уникальное путешествие.
- Более 19 лет Джоли является послом доброй воли ООН. Однако визит в Украину не касался ее деятельности в ООН, а являлся собственной инициативой.
- Визит известной актрисы привлек внимание украинцев, поэтому в сети появились десятки мемов и сообщений.
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