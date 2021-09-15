Была одной из лучших: что известно о погибшей работнице ГСЧС Дарье Гречищевой

В Днепре 15 сентября посреди улицы взорвалось авто. В результате трагического инцидента погибли 2 человека, среди которых пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровщины Дарья Гречищева.

Чрезвычайники сообщили, что 15 сентября, примерно в 9:00 трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева.

Читайте также Взрыв в Днепре: что известно о погибшем ветеране Алексее Кавлаке

Погибла Дарья Гречищева: что о ней известно

В ГСЧС женщину характеризуют как одну из лучших сотрудниц ведомства. А отдел, который она возглавляла, был одним из наиболее передовых, профессиональных, самых мощных среди всех региональных пресс-служб службы.

Как руководитель, Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления.

Она активно приобщалась сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти,

– рассказывают коллеги.

Ее подчиненные всегда отличались профессионализмом.

Кроме того, погибшая была волонтером Красного Креста, помогала всем, кто нуждался. Как человек женщина была невероятно доброй, общительной, компанейской. "Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой", – добавили в ГСЧС.

Также гибель пресс-секретаря ГСЧС прокомментировали и в Министерстве внутренних дел. "Это тяжелая потеря не только для родных, но и для всех работников системы МВД", – отметили в ведомстве.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшей Дарьи Гречищевой.

Фото пресс-секретаря ГСЧС на Днепропетровщине: Фейсбук Дарьи Гречищевой

Взрыв авто в Днепре: что известно

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре утром 15 сентября взорвалась машина. От ударной волны в соседнем доме выбило окна.

В результате 2 человека, которые были в машине, погибли. Кроме Дарьи Гречищевой, жертвой взрыва стал ветеран АТО Алексей Кавлак.

В полиции заявили, что это был теракт. На месте работают правоохранители.

Текст сообщения ГСЧС:

Страшная новость для всей нашей семьи спасателей.

Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева.

Дарья была одной из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел – одним из наиболее передовых, профессиональных, самых мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.

Как руководитель, Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно приобщалась сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти... Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом.

Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи.

Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой.

Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами.

Светлая память нашей подруге, коллеге, просто прекрасному человеку, капитану службы гражданской защиты Дарье Гречищевой.