Отель "Днепр" приобрели партнеры игрока в покер, связанного с фирмой, которая судится с Украиной
Отель "Днепр" на Крещатике в Киеве выиграла на аукционе компания "Смартленд", предложив 1,11 миллиарда гривен. Основатель фирмы – игрок в покер Ванхапелто Петтери. Он связан с компанией Olympic Entertainment Group AS, которая судится с Украиной из-за введенного в 2009 году запрета на азартные игры.
Украинский владелец компании, которая выиграла "Днепр" на аукционе
Учредители фирмы "Смартленд" в Броварах – ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Об этом стало известно из систем Opendatabot и Clarity Project, сообщают "Наши деньги". Заметим, что в 2018 году "Смартлендом" вместе с Терещуком некоторое время владел Петтери.
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Что известно о Ванхапелто Петтери
- По данным реестра Эстонии, Петтери является членом правления эстонских фирм Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ.
- Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер.
- В частности, в 2016 году Петтери был комментатором.
- В 2017 году был игроком на фестивале Cash Game Festival. Фестиваль состоялся в казино Casino Malta, принадлежащем Olympic Casino из группы Olympic Entertainment Group.
Суд с Украиной
В 2018 году эстонская компания Olympic Entertainment Group AS подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне. Причина – закрытие казино компании после введения в Украине запрета на игорный бизнес.
Olympic Entertainment Group AS владела 23 игорными заведениями и утверждает, что после введения запрета на азартные игры в 2009 году понесла 40 миллионов евро убытков.
Что известно об "Айс Таун"
Основатель киевской фирмы "Айс Таун" – Алексей Игунин. Руководит ею Анастасия Бутенко. Однако ранее директором был Владислав Михайлович Ужва. Лицо с такими инициалами было внештатным помощником бывшего депутата от Партии регионов Андрея Селиварова из Донецка.
Еще раньше "Айс Таун" называлась "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку.
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Что известно о легализации игорного бизнеса в Украине
14 июля Верховная Рада окончательно приняла законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Документ фактически легализует игорный бизнес и предусматривает получение поступлений от него в госбюджет.
Заметим, что пока законопроект заблокирован, так как ряд нардепов внесли в Раду постановления о его отмене. Поэтому сначала парламент вынужден рассмотреть эти постановления, и в случае их отклонения документ смогут подписать глава Рады и президент.
Азартные игры, которые позволили законом об игорном бизнесе / Инфографика 24 канала