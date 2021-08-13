Отель "Националь" расположен на проспекте Науки, 21. О происшествии стало известно 12 августа.

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Купил народный депутат

Известно, что отель "Националь" купила компания "Экономисса". Владельцем этой фирмы является общество "Авантаж", принадлежащее Анатолию Денисенко. Об этом указано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Владелицей гостиницы формально была вдова Кернеса Оксана Гайсинская.

Справка. Анатолий Денисенко – народный депутат Украины 7 и 8 созывов, бывший член Партии регионов. Предварительно еще был депутатом Харьковского горсовета в 2010 – 2012 годах.



В Харькове бывший нардеп Анатолий Денисенко купил резиденцию Кернеса / Фото Харьковского антикоррупционного центра

"Националь" после смерти Кернеса