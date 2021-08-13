Отель "Националь" расположен на проспекте Науки, 21. О происшествии стало известно 12 августа.

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Купил народный депутат

Известно, что отель "Националь" купила компания "Экономисса". Владельцем этой фирмы является общество "Авантаж", принадлежащее Анатолию Денисенко. Об этом указано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Владелицей гостиницы формально была вдова Кернеса Оксана Гайсинская.

Національ Резиденція Кернеса Викупили 12.08.2021
В Харькове бывший нардеп Анатолий Денисенко купил резиденцию Кернеса / Фото Харьковского антикоррупционного центра

"Националь" после смерти Кернеса

  • Зимой 2020 года вдова Оксана Гайсинская, как наследница, решила закрыть отель и продать его.
  • 26 января резиденция прекратила работу, но о причине не сообщили.
  • В то же время на сайте уже нельзя было забронировать номера не только на ближайшие дни, но и на все последующие месяцы.