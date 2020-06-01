О стрельбе в Броварах, перевозчиков и Авакове – в программе "После всего" на 24 канале рассказали нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук, основатель управления по борьбе с организованной преступностью МВД Валерий Кур, директор программы аграрно-индустриального развития Украинского института будущего Алексей Павленко, представитель Ассоциации транспортных перевозчиков города Киева Игорь Моисеенко.

Про нелегальных перевозчиков и черный нал

Кто стоит за конфликтом в Броварах

Директор программы аграрно-индустриального развития Украинского института будущего Алексей Павленко в эфире 24 канала отметил, что они пока не имеют окончательного ответа, кто является инициатором конфликта.

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"Но мы уверены, что это нелегальные перевозчики. Это проблема всей Украины", – подчеркнул Павленко.

Он добавил, что в Броварах есть 6 стоянок, с которых автобусы отправляются в города Киев – и все эти нелегальные перевозки в любом случае кто-то покрывает и кому-то это выгодно.

На вопрос о том, могут ли к этому быть причастны чиновники – Павленко дал утвердительный ответ.

Думаю, не без этого. Где есть деньги, там всегда есть крыша: и криминалитет, и правоохранители, и чиновники – все кому не лень. Плюс дополнительно – 19 контролирующих органов на одного перевозчика,

– подчеркнул эксперт.

Выгодны ли чиновникам Киева старые автобусы "Богдан" и черный нал

Представитель Ассоциации транспортных перевозчиков города Киева Игорь Моисеенко в эфире программы пояснил, что более качественныхе автобусы будет появляться лишь тогда, когда город начнет покупать транспортные услуги у украинских перевозчиков, в частности – и с требованием, чтобы это были большие комфортные автобусы.

"Только тогда перевозчики смогут их купить. Когда будут четкие правила игры", – убежден Моисеенко.

В то же время ведущий программы и журналист Дмитрий Гнап отметил, что мэр Киева из года в год обещал установить прозрачные правила игры. Следовательно, журналист предполагает, опираясь на свою информацию, что чиновники Киевской мэрии могут быть заинтересованы в том, чтобы брать взятки с частных перевозчиков, которые получают черный нал от пассажиров.

Но Моисеенко не вполне согласился с таким мнением журналиста и привел свои аргументы. Он отметил, что в течение последних 3 лет было вложено в обновление подвижного состава перевозчиков более 700 миллионов гривен.

Почему до сих пор перевозчики не перешли на электронный билет

По мнению Игоря Моисеенко, введение электронного билета возможно только при условии, когда город будет согласен покупать транспорт у украинского перевозчика.

"На сегодня в министерстве разрабатывается этот закон, он уже прошел обсуждение. Город покупает у перевозчика транспортную услугу, и тогда полностью все оплаты в салонах автобусов будут идти непосредственно городу", – пояснил он.

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Алексей Павленко согласился и подчеркнул, что обустройство автобуса без города – это дополнительные расходы, которые будут ложиться на стоимость проезда. А поддержит ли это население – неизвестно.

"Расчет наличными – пережиток, от которого нужно избавляться. Это огромные потери из-за того, что большая часть средств остается у водителя. Мы давно хотели избавиться от этого позорного расчета, потому что он привлекает коррупционные схемы и криминал", – отметил Павленко.

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► О конфликте в Броварах

Руководство МВД знает, как найти заказчиков, однако этого точно не сделает. Такое мнение в эфире программы "После всего" высказал основатель управления по борьбе с организованной преступностью МВД Валерий Кур. По его словам, проблема в том, что на некоторые органы власти сильно давят.

► Об отставке Авакова

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в программе отметила, что вопрос об отставке Авакова даже не планировали рассматривать на заседании фракции.

► Об ослаблении карантина

Согласно данным Минздрава за 1 июня, в Киеве и еще четырех регионах Украины так называемая инцидентніость COVID-19 превышает критическую черту в 12 человек новых больных за неделю на 100 тысяч населения. В столице цифра достигла отметки 13,18. Однако киевская власть еще с 22 мая приняла решение об ослаблении карантина. Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что 22 мая нельзя было отменить решение, которое вступает в силу 1 июня. Поэтому послабления, которые начинаются с 1 июня, можно запустить решением комиссии по техногенно-экологической безопасности (Комиссия по вопросам ТЭБ – 24 канал) регионального уровня только в случае, если все эпидемиологические показатели по трем критериям соответствуют действительности.