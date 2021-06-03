Полный его текст опубликовало того же дня издания "Левый берег". Называется он "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

К теме Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Законопроект об олигархах: о чем в нем говорится

Законопроект об олигархах состоит из 13 страниц и 10 статей.

Кто такой "олигарх"

Какие понятия определяет закон об олигархах

  • "Бенефициар".
  • "СМИ" и "электронное СМИ".
  • "Контроллер" (то такое лицо, которое имеет решающее влияние на управление или работу СМИ).
  • "Связанное лицо" (прямо или опосредованно владеющее долей СМИ).

Кого в Украине будут считать олигархами: перечень признаков

  1. Участвуют в политической жизни.
  2. Оказывают значительное влияние на СМИ
  3. Являются конечным владельцем предприятия с монопольным положением на украинском рынке.
  4. Являются владельцем активов стоимостью в более чем миллион прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Что такое "участие в политической жизни" для олигарха

  • Это если человек занимает государственную должность (президента Украины, спикера или вице-спикера Верховной Рады, премьер-министра, вице-премьера, просто министра или заместителей).
  • Если человек стал руководителем другого центрального органа власти, который не входит в состав Кабинета Министров, главой СБУ, Офиса генпрокурора, Нацбанка и тому подобное.
  • Если стал народным депутатом.
  • Или не стал, но является руководителем политической партии или финансирует ее деятельность, политическую агитацию, митинги или демонстрации с политическими требованиями.

Что такое "значительное влияние на средства массовой информации"

  • Это если человек является бенефициаром или контроллером СМИ. 
  • Или если был таковым на дату вступления в силу этого закона, но затем передал свое СМИ связанным лицам или лицам, которые не имеют безупречной деловой репутации (определена в 10 статье). 

К чему новый закон обязывает олигархов

Кто будет решать, кого считать олигархом, а кого – нет

  • Кого признать олигархом – решает СНБО на основании представления правительства, члена Совета национальной безопасности и обороны, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.
  • Действующим такое признание делает указ президента. 

Что такое Реестр олигархов и к чему он обязывает фигурантов

  • Закон также предусматривает, что в Украине должны создать Реестр олигархов. Если человек попадает в этот реестр, ему запрещено прямо или косвенно финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации.
  • Лица, включенные в реестр, будут обязаны подавать декларацию – так же, как лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Что должен сделать чиновник, если "контактировал" с олигархом

  • Если публичный государственный служащий (от президента и низ по вертикали) имел контакт (встречу или разговор) с олигархом, то должен также подать такую декларацию. А чтобы не было "я не знал", олигарх должен сообщить служащему, что является фигурантом Реестра.
  • Правда, если такая встреча была публичной, на официальных мероприятиях, в судебных заседаниях и так далее, то к декларированию она не обязывает. В других случаях декларацию нужно подать не позднее следующего дня после контакта.

Как олигарху убрать свою фамилию из списка

  • "Выйти" из Реестра олигархов возможно. Для этого надо избавиться от как минимум двух признаков из перечня, предусмотренного законом. 
  • Решение об исключении человека из Реестра принимает СНБО на основании заявления олигарха и представленных им документов в подтверждение отсутствия признаков, указанных в законе.

Законопроект об олигархах: полный текст документа

 

 

Когда появилась идея о создании законопроекта об олигархах

  • 15 апреля 2021 Президент Украины Владимир  Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Тогда же он отметил, что у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.  
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что олигархи "имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы". И таких олигархов можно назвать по меньшей мере 13.