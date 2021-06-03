Полный его текст опубликовало того же дня издания "Левый берег". Называется он "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
К теме Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах
Законопроект об олигархах: о чем в нем говорится
Законопроект об олигархах состоит из 13 страниц и 10 статей.
Кто такой "олигарх"
Какие понятия определяет закон об олигархах
- "Бенефициар".
- "СМИ" и "электронное СМИ".
- "Контроллер" (то такое лицо, которое имеет решающее влияние на управление или работу СМИ).
- "Связанное лицо" (прямо или опосредованно владеющее долей СМИ).
Кого в Украине будут считать олигархами: перечень признаков
- Участвуют в политической жизни.
- Оказывают значительное влияние на СМИ
- Являются конечным владельцем предприятия с монопольным положением на украинском рынке.
- Являются владельцем активов стоимостью в более чем миллион прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
Что такое "участие в политической жизни" для олигарха
- Это если человек занимает государственную должность (президента Украины, спикера или вице-спикера Верховной Рады, премьер-министра, вице-премьера, просто министра или заместителей).
- Если человек стал руководителем другого центрального органа власти, который не входит в состав Кабинета Министров, главой СБУ, Офиса генпрокурора, Нацбанка и тому подобное.
- Если стал народным депутатом.
- Или не стал, но является руководителем политической партии или финансирует ее деятельность, политическую агитацию, митинги или демонстрации с политическими требованиями.
Что такое "значительное влияние на средства массовой информации"
- Это если человек является бенефициаром или контроллером СМИ.
- Или если был таковым на дату вступления в силу этого закона, но затем передал свое СМИ связанным лицам или лицам, которые не имеют безупречной деловой репутации (определена в 10 статье).
К чему новый закон обязывает олигархов
Кто будет решать, кого считать олигархом, а кого – нет
- Кого признать олигархом – решает СНБО на основании представления правительства, члена Совета национальной безопасности и обороны, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.
- Действующим такое признание делает указ президента.
Что такое Реестр олигархов и к чему он обязывает фигурантов
- Закон также предусматривает, что в Украине должны создать Реестр олигархов. Если человек попадает в этот реестр, ему запрещено прямо или косвенно финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации.
- Лица, включенные в реестр, будут обязаны подавать декларацию – так же, как лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Что должен сделать чиновник, если "контактировал" с олигархом
- Если публичный государственный служащий (от президента и низ по вертикали) имел контакт (встречу или разговор) с олигархом, то должен также подать такую декларацию. А чтобы не было "я не знал", олигарх должен сообщить служащему, что является фигурантом Реестра.
- Правда, если такая встреча была публичной, на официальных мероприятиях, в судебных заседаниях и так далее, то к декларированию она не обязывает. В других случаях декларацию нужно подать не позднее следующего дня после контакта.
Как олигарху убрать свою фамилию из списка
- "Выйти" из Реестра олигархов возможно. Для этого надо избавиться от как минимум двух признаков из перечня, предусмотренного законом.
- Решение об исключении человека из Реестра принимает СНБО на основании заявления олигарха и представленных им документов в подтверждение отсутствия признаков, указанных в законе.
Законопроект об олигархах: полный текст документа
Когда появилась идея о создании законопроекта об олигархах
- 15 апреля 2021 Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Тогда же он отметил, что у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что олигархи "имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы". И таких олигархов можно назвать по меньшей мере 13.