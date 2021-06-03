Полный его текст опубликовало того же дня издания "Левый берег". Называется он "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

К теме Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Законопроект об олигархах: о чем в нем говорится

Законопроект об олигархах состоит из 13 страниц и 10 статей.

Кто такой "олигарх"

Какие понятия определяет закон об олигархах

"Бенефициар".

"СМИ" и "электронное СМИ".

"Контроллер" (то такое лицо, которое имеет решающее влияние на управление или работу СМИ).

"Связанное лицо" (прямо или опосредованно владеющее долей СМИ).

Кого в Украине будут считать олигархами: перечень признаков

Участвуют в политической жизни. Оказывают значительное влияние на СМИ Являются конечным владельцем предприятия с монопольным положением на украинском рынке. Являются владельцем активов стоимостью в более чем миллион прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Что такое "участие в политической жизни" для олигарха

Это если человек занимает государственную должность (президента Украины, спикера или вице-спикера Верховной Рады, премьер-министра, вице-премьера, просто министра или заместителей).

Если человек стал руководителем другого центрального органа власти, который не входит в состав Кабинета Министров, главой СБУ, Офиса генпрокурора, Нацбанка и тому подобное.

Если стал народным депутатом.

Или не стал, но является руководителем политической партии или финансирует ее деятельность, политическую агитацию, митинги или демонстрации с политическими требованиями.

Что такое "значительное влияние на средства массовой информации"

Это если человек является бенефициаром или контроллером СМИ.

Или если был таковым на дату вступления в силу этого закона, но затем передал свое СМИ связанным лицам или лицам, которые не имеют безупречной деловой репутации (определена в 10 статье).

К чему новый закон обязывает олигархов

Кто будет решать, кого считать олигархом, а кого – нет

Кого признать олигархом – решает СНБО на основании представления правительства, члена Совета национальной безопасности и обороны, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Действующим такое признание делает указ президента.

Что такое Реестр олигархов и к чему он обязывает фигурантов

Закон также предусматривает, что в Украине должны создать Реестр олигархов. Если человек попадает в этот реестр, ему запрещено прямо или косвенно финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации.

Лица, включенные в реестр, будут обязаны подавать декларацию – так же, как лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Что должен сделать чиновник, если "контактировал" с олигархом

Если публичный государственный служащий (от президента и низ по вертикали) имел контакт (встречу или разговор) с олигархом, то должен также подать такую декларацию. А чтобы не было "я не знал", олигарх должен сообщить служащему, что является фигурантом Реестра.

Правда, если такая встреча была публичной, на официальных мероприятиях, в судебных заседаниях и так далее, то к декларированию она не обязывает. В других случаях декларацию нужно подать не позднее следующего дня после контакта.

Как олигарху убрать свою фамилию из списка

"Выйти" из Реестра олигархов возможно. Для этого надо избавиться от как минимум двух признаков из перечня, предусмотренного законом.

Решение об исключении человека из Реестра принимает СНБО на основании заявления олигарха и представленных им документов в подтверждение отсутствия признаков, указанных в законе.

Законопроект об олигархах: полный текст документа

Заметим, документ традиционно вступит в силу со следующего после публикации дня, но основные его положения начнут работать только через 6 месяцев. Это же законом и предусмотрено, как и срок его действия – 10 лет.

Когда появилась идея о создании законопроекта об олигархах