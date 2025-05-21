Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на испанские СМИ. Одного из нападавших свидетели описали так: высокий, худощавый мужчина в черной одежде с оранжевой сумкой. Другой преступник, вероятно, был одет в синий спортивный костюм и также с сумкой на поясе. Местная полиция сейчас ищет нападавших в парке Каса-де-Кампо на окраине Мадрида.