Кто убил Портнова: что по состоянию на сейчас известно о нападавших

Нападавших на Андрея Портнова еще ищут в Мадриде. Известно, что убийца бывшего советника Януковича действовал не один. Очевидцы видели двух или трех людей, которые совершили нападение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на испанские СМИ. Андрей Портнов был убит неизвестными нападающими вблизи школы в элитном районе Мадрида.

Смотрите также Убийство экс-советника Януковича Портнова в Испании: все, что известно

Свидетели предполагают, как выглядели убийцы Портнова

Издание El País со ссылкой на источники в полиции сообщили, что в момент нападения Андрей Портнов находился в автомобиле. Убийцы произвели по нему пять выстрелов: четыре в грудь и один в голову. Все они были точными, в результате чего чиновник получил несовместимые с жизнью травмы.

Портнова могли убить профессиональные киллеры, а одной из причин, вероятно, были его долги. Эту версию рассматривают полицейские.

Журналисты также добавляют, что одного из нападавших свидетели описали так: высокий, худощавый мужчина в черной одежде с оранжевой сумкой.

Другой преступник, возможно, был одет в синий спортивный костюм и тоже имел сумку на поясе.

Местная полиция сейчас ищет нападающих в парке Каса-де-Кампо на окраине Мадрида. В сторону зеленой зоны нападавшие скрылись после содеянного.

По данным испанского медиа АВС, Андрея Портнова убили неподалеку от места, где он жил. В это утро он отводил в школу двух дочерей.

Правоохранители расследуют все детали преступления в связи с убийством.

Кем был Андрей Портнов

Андрей Портнов был украинским политиком и юристом. Он родился в Луганске. В двух созывах был народным депутатом и советником беглого президента Виктора Януковича.

На экс-чиновника был открыт ряд уголовных дел, некоторые из них он выиграл в суде.

Из Украины Портнов уехал после Революции достоинства. Некоторое время проживал в Австрии, а затем ненадолго вернулся в Украину. Дальше неизвестно, сколько Портнов жил в Испании.