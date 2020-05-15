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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Кто виноват во вспышке COVID-19 в столичном интернате: полиция проводит расследование

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Дарницький дитячий будинок інтернат
Дарницький дитячий будинок інтернат / Департамент соціальної політики

В детском доме-интернате Киева в сутки коронавирус обнаружили у 81 человека. Следователи Дарницкого управления полиции уже начали уголовное производство.

Какое наказание грозит виновным

Правоохранители пока охраняют заведение и контролируют соблюдение там карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

К теме Массовая вспышка коронавируса в Киеве: в интернате заболел 81 человек

Из-за вспышки коронавируса в интернате следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Виновникам инцидента грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно о вспышке COVID-19 в интернате

  • 15 мая о вспышке в Дарницком детском доме-интернате сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
  • Болезнь обнаружили у 81 человека, из них 53 – воспитанницы учреждения, остальные – персонал.
  • Источником инфекции стала младшая медсестра одной из групп.
  • В больницы были госпитализированы 3 человека, у остальных больных течение коронавируса – легкое или бессимптомное.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Расследования Коронавирус в Украине Новости Киева Полиция
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