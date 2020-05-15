Кто виноват во вспышке COVID-19 в столичном интернате: полиция проводит расследование
В детском доме-интернате Киева в сутки коронавирус обнаружили у 81 человека. Следователи Дарницкого управления полиции уже начали уголовное производство.
Какое наказание грозит виновным
Правоохранители пока охраняют заведение и контролируют соблюдение там карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Из-за вспышки коронавируса в интернате следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Виновникам инцидента грозит до 8 лет лишения свободы.
Что известно о вспышке COVID-19 в интернате
- 15 мая о вспышке в Дарницком детском доме-интернате сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
- Болезнь обнаружили у 81 человека, из них 53 – воспитанницы учреждения, остальные – персонал.
- Источником инфекции стала младшая медсестра одной из групп.
- В больницы были госпитализированы 3 человека, у остальных больных течение коронавируса – легкое или бессимптомное.