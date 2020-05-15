Кто виноват во вспышке COVID-19 в столичном интернате: полиция проводит расследование

В детском доме-интернате Киева в сутки коронавирус обнаружили у 81 человека. Следователи Дарницкого управления полиции уже начали уголовное производство.

Какое наказание грозит виновным

Правоохранители пока охраняют заведение и контролируют соблюдение там карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Из-за вспышки коронавируса в интернате следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Виновникам инцидента грозит до 8 лет лишения свободы.

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