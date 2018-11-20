Кто мешает Украине стать богатой? Смотрим на примеры алкоголика и Польши

Чем ближе день выборов, тем больше в эфир запускается тезисов, которые должны понравится людям. И в результате открыть двери перед кандидатами, которые эти тезисы озвучивают. Один из них – Украине мешают и не дают стать богатой.

Вот не мешали бы – давно бы Украина уже соперничала со Швейцарией и Швецией, а так, проклятые "непонятно кто" мешают и не дают. И в результате мы остаемся бедными. И заводы строят где-то в других странах, и капиталы хранят не в украинских банках, а в Лондоне. И это все не наша вина. Нам мешают.

Это очень опасный тезис. Опасный тем, что он одновременно деструктивен и очень популярен. Сколько раз вы слышали в жизни от людей, что они очень талантливые и обязательно добились бы успеха, но им вечно кто-то мешает. И дело не в том, что они ленивы или много пьют, дело обязательно в том, что им кто-то мешает. Это могут быть и коллеги по работе и мировое еврейство. Люди постоянно используют этот тезис, оправдывая себя. Это прекрасный психологический механизм защиты. Он не дает вашему мозгу съесть вас заживо, но не делает вас богаче. Только беднее. И множество людей, чья жизнь завершилась в канаве, всегда очень убедительно доказывали, что это не они виноваты в своих бедах, а коварные враги.

И если говорить о странах, то вы легко вспомните те, которым все время мешают. Это Венесуэла, Северная Корея, Иран... И Россия тоже, вокруг которой есть мировой заговор. Эти страны очень бедные. Или становятся все беднее и беднее. По крайней мере по сравнению с другими, такими же, обладающими схожими возможностями. И причина их бедности не в том, что им кто-то мешает. Дело в том, что страны управляются неправильно. И рассказы о том, что кто-то мешает – лишь жалкая попытка оправдать ту бедность, которая приходит в след за неверным управлением. Это может быть коррупция, это может быть популизм, это может быть все вместе.

Читайте также: Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо

Суть в том, что любая власть, которая ведет не верную политику и начинает рассказывать о мировом заговоре против своей стран, лишь скрывает за этими словами свою несостоятельность. Как алкоголик, который сидит на кухне в майке и трениках и сожалеет, что только происки врагов не дали ему возможность сейчас стоять наравне с Тимом Куком или Цукербегом. И еще пугающе, когда сказки о врагах, не дающим нам жить, говорит оппозиция. Ведь этим она готовит народ к тому, что после их прихода к власти мы будем все беднее и беднее, но они не будут виноваты. А коварные враги. Как алкоголику, которому вечно какие-то козлы мешают жить.

То же самое и с Украиной. Украине никто не мешает, кроме самой Украины. Никто не сдерживает бизнес от инвестиций в Украину. Только сама Украина. Правда ведь, глупо предполагать, что выбирая между страной, где нет верховенства права и твоя собственность может в момент перестать быть твоей собственностью и страной, где частная собственность защищена и свята, инвестор сделает выбор в пользу первой. Нет, инвестор не пойдет к нам. Просто потому что в мире множество более привлекательных альтернатив. Просто потому что Украина ничем не примечательная страна третьего мира, а не пуп земли, как приятно считать некоторым избирателям. Мы отстали от мира на десятки а то и сотни лет. И никогда вдруг не вырвемся вперед своими силами. Даже не догоним. Потому что отстали. Навсегда. Поэтому хватит мечтать о несбыточном, голосуя за тех, кто это обещает. Наша роль в современной мировой экономике – это не финансовый или технологический центр.

И единственный способ, которым мы можем приблизится к успешной части мира, это если сделаем все, чтобы инвесторы принесли нам сюда капиталы и технологии. Потому что своих у нас нет. Мы можем придумывать локальные инновации, но все равно они должны быть встроены в технологическую цепочку, которая для украинской промышленности выглядит космической. И чтобы нам принесли эти технологии, мы должны создать уникальные условия. И речь не о налогах. Речь о сочетании верховенство правил и либеральных правил игры, которые могут привлечь новаторов. Деньгами вы их не привлечете. Только возможностями.

Читайте также: Почему мы не можем требовать европейские зарплаты в Украине

Меньше запретов, больше гарантий права собственности. И тогда Украина сможет, в отдельных областях, приблизится в лидерам мира. В мире запрещают клонирование? Мы должны разрешить, чтобы лучшие технологии пришли к нам. В мире будут ограничивать робототехнику? Тогда мы должны стать землей обетованной для роботов. В мире запрещают эвтаназию? Тогда в Карпатах должен быть центр для эвтаназии. И тогда в Украине появятся центры с современными технологиями. В противном случае мы будем лишь покупать результат.

Вам может это нравится или не нравится, но это правда. И ее надо принять, если хотите здраво смотреть на реальный мир.

И да, я тоже мог бы сказать, что мне не дают играть в составе "Манчестер Юнайтед". И это будет правдой. Мне реально не дают. Но не потому, что есть заговор и украинцев просто не пускают в составы топ-клубов. Просто я гожусь только мячи подавать. И тут не нужен никакой заговор. И стать игроком "Манчестер Юнайтед" я бы смог только в том случае, если бы сам клуб лихо скатился в трясину, куда-то в 10-ю английскую лигу, что дало бы мне шанс.

Или предположим, что я бы стал очень хорошо тренироваться и в считаные сроки попал бы в число мировых футболистов. Согласитесь, второй вариант звучит маловероятно. Так вот точно также звучат все разговоры о том, что Украина должна стать лидером инновационной экономики, показать что-то миру и стать новой силиконовой долиной, создать тут компании а-ля Apple или прокопать гиперлуп. Компания Apple может появится в Украине только как Патрисиа Касс, когда она уже никому не нужна во Франции и может неделями колесить по городам Украины.

Украине никто не мешает. Точно также как никто не мешает Польше. Просто Польша в 1990-х сделала свою домашнюю работу и провела реформы. И теперь украинцы едут туда работать. А Украина не сделала реформ. Не перестроила свою ущербную экономику. И теперь бедная. И способна только жаловаться, что нам кто-то мешает. Кто-то не дает. Вместо того, чтобы начать делать реформы.

И про конкуренцию. Является ли сейчас Германия конкурентом США? Да, конечно. Но это стало результатом активной поддержкой Германии со стороны той же США после выборов. США и Европа активно помогали Японии. Потом Корее. И эти страны в результате поддержки становились конкурентами ведущих экономических держав. И никого это не волнует особо. Потому что это тот случай, когда лучшие иметь чуть меньший кусок, но от большого пирога, чем большой кусок – маленького.

Читайте также: Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху

Точно в такой обстановке ни у кого в мире нет желания не дать развиваться маленькой жалкой экономике Украины, которая воспринимается в глобальном мире как статистическая погрешность. Нас просто не существует на экономических картах. И глупо предполагать, что кто-то будет мешать неудачнику. Даже если бы у него было такое желание, мешать. Но и желания нет и неудачник со всем справляется сам. На отлично. И все что он может, это повесить у себя свой портрет, написать "слава мне" и послать в ..опу МВФ. И сразу станет легче.