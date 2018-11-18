Кто больше всего склонен заболеть сахарным диабетом

Сахарный диабет – одна из самых страшных болезней. Обычно он сопровождается нервным возбуждением, невозможностью сна, невозможностью расслабиться и постоянно хочется пить. Заболеть сахарным диабетом может кто угодно, независимо от возраста, но в основном от этого недуга страдают люди с лишним весом.

Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Михайленко в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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По ее словам, люди могут годами болеть диабетом, не чувствуя даже симптомов.

Приходят люди и говорят: "Мы нормально себя чувствуем, пришли на профосмотр". Но бывают и симптомы - либо набор лишнего веса, либо наоборот похудение. Это может быть жажда, человек употребляет больше, чем ему положено, жидкости в сутки, частые мочеиспускания, зуд в теле. Но через 4-7 лет таких симптомов, если не обращаться к врачу, можно иметь серьезные осложнения. Обычно большинство людей не знает. Я советую всем, кто имеет лишний вес, ожирение, обязательно следует обратиться к врачу и определить, не протекает ли скрыто диабет,

– отмечает специалист.

В то же время она добавляет, что больные не обязательно должны иметь избыточный вес.

"Худые люди могут болеть, но идут другие критерии – очень сильно теряется вес, до 10-15 килограммов за месяц. Нервное возбуждение, невозможность сна, невозможность расслабиться, постоянно хочется пить из-за повышенного уровня глюкозы в крови. Может падать зрение, болеть ноги, идти онемение. Идут сосудистые расстройства. Сосуды у нас размещаются по всему организму, но первыми страдают глаза, почки и ноги", – убеждает врач.

Однако, говорит Елена Михайленко, все же больше всего диабетом болеют полные люди.

"Полных людей среди больных диабетом – 90-95%, но еще 5% – это сахарный диабет первого типа. Где наоборот не вырабатывается инсулина достаточно. Это может быть следствие хронических панкреатитов, обострений, операционных проблем, а может быть после инфекции, нервного потрясения. Сахарным диабетом первого типа страдают молодые люди, но и старшего поколения", – отметила эксперт.

Сахарный диабет – что это? Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появлению инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

К слову, Елена Михайленко также отмечала, что сахарный диабет чаще всего встречается в тех странах, люди в которых переживают нервный стресс: войны, катаклизмы, упадок экономики. По ее словам, из-за этого человек хочет "заесть" свои негативные эмоции, поэтому количество сахара в крови увеличивается.

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