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      Кто больше всего склонен заболеть сахарным диабетом

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      Сахарный диабет: какие люди находятся в зоне риска
      Сахарный диабет: какие люди находятся в зоне риска / Соцсети

      Сахарный диабет – одна из самых страшных болезней. Обычно он сопровождается нервным возбуждением, невозможностью сна, невозможностью расслабиться и постоянно хочется пить. Заболеть сахарным диабетом может кто угодно, независимо от возраста, но в основном от этого недуга страдают люди с лишним весом.

      Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Михайленко в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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      По ее словам, люди могут годами болеть диабетом, не чувствуя даже симптомов.

      Приходят люди и говорят: "Мы нормально себя чувствуем, пришли на профосмотр". Но бывают и симптомы - либо набор лишнего веса, либо наоборот похудение. Это может быть жажда, человек употребляет больше, чем ему положено, жидкости в сутки, частые мочеиспускания, зуд в теле. Но через 4-7 лет таких симптомов, если не обращаться к врачу, можно иметь серьезные осложнения. Обычно большинство людей не знает. Я советую всем, кто имеет лишний вес, ожирение, обязательно следует обратиться к врачу и определить, не протекает ли скрыто диабет,
      – отмечает специалист.

      В то же время она добавляет, что больные не обязательно должны иметь избыточный вес.

      "Худые люди могут болеть, но идут другие критерии – очень сильно теряется вес, до 10-15 килограммов за месяц. Нервное возбуждение, невозможность сна, невозможность расслабиться, постоянно хочется пить из-за повышенного уровня глюкозы в крови. Может падать зрение, болеть ноги, идти онемение. Идут сосудистые расстройства. Сосуды у нас размещаются по всему организму, но первыми страдают глаза, почки и ноги", – убеждает врач.

      Діабет, здоров'я, медицина, харчування

      Однако, говорит Елена Михайленко, все же больше всего диабетом болеют полные люди.

      "Полных людей среди больных диабетом – 90-95%, но еще 5% – это сахарный диабет первого типа. Где наоборот не вырабатывается инсулина достаточно. Это может быть следствие хронических панкреатитов, обострений, операционных проблем, а может быть после инфекции, нервного потрясения. Сахарным диабетом первого типа страдают молодые люди, но и старшего поколения", – отметила эксперт.

       

       
      Сахарный диабет – что это?
      Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появлению инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

      К слову, Елена Михайленко также отмечала, что сахарный диабет чаще всего встречается в тех странах, люди в которых переживают нервный стресс: войны, катаклизмы, упадок экономики. По ее словам, из-за этого человек хочет "заесть" свои негативные эмоции, поэтому количество сахара в крови увеличивается.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Здоровье Диабет Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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