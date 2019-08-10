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      Кто больше всего загрязняет украинскую воду: предприятия и их владельцы

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      Предприятия, которые больше всего загрязняют украинские водоемы
      Предприятия, которые больше всего загрязняют украинские водоемы / newsinmir

      Крупнейшим источником токсичных веществ в воде в 2018 году стали городские водоканалы. Среди владельцев частных предприятий самыми вредными для водоемов являются заводы Рината Ахметова.

      Больше всего предприятий, загрязняющих воду, расположены на Днепропетровщине, передает государственное агентство по водным ресурсам.

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      Первое место в антирейтинге занимает коммунальное предприятие "Киевводоканал". Второе – "Азовсталь" , конечным владельцем которого является Ринат Ахметов. Третье – "Днепровский металлургический комбинат", принадлежащий "Индустриальному союзу Донбасса". Эту компанию контролируют российские инвесторы и бизнесмен Сергей Тарута.

      Список предприятий-загрязнителей и их владельцы:

      1. "Киевводоканал" (коммунальное предприятие)
      2. "Азовсталь" (Ринат Ахметов)
      3. "Днепровский металлургический комбинат" (Сергей Тарута и российские инвесторы)
      4. "Запорожсталь" (Ринат Ахметов)
      5. "Днепрводоканал" (коммунальное предприятие)
      6. ООО "Найс" (Владислав Бордун)
      7. "Львовводоканал" (коммунальное предприятие)
      8. "Николаевводоканал" (коммунальное предприятие)
      9. "ДТЭК Павлоградуголь" (Ринат Ахметов)
      10. "Черниговводоканал" (коммунальное предприятие)
      11. "Горводоканал" города Сумы (коммунальное предприятие)
      12. "Днепровский металлургический завод" (Александр Ярославский)

      В перечень включили те предприятия, которые сбрасывают сточные воды в природные водоемы без очистки и качество которых не отвечает установленным нормам.

      Почти две трети предприятий, вошедших в анти-рейтинг "ТОП-100", расположены на территории 5 областей:

      • Днепропетровская – 24;
      • Донецкая – 19;
      • Львовская – 7,
      • Харьковская – 7,
      • Луганская – 6.

      Отметим, что в Одессе запретили купание на одном из крупнейших городских пляжей "Лузановка", поскольку состав воды может иметь вредное влияние на здоровье. Это не первый пляж Одессы, который в этом году попал под такой запрет. Купаться нельзя и на пляже 13-й станции Большого Фонтана.

      blog_ava
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      10 августа
      1980
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Экология Киевская область Львовская область Ринат Ахметов Луганская область Днепропетровская область Водоснабжение Харьковская область
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