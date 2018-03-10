Кто больше жалеет о сексе на одну ночь – женщины или мужчины: исследование

Группа психологов из Норвежского университета вместе с психологом Дэвидом Бусом из Техасского университета провела исследование с целью выяснить, кто больше жалеет о половых отношениях на одну ночь – мужчины или женщины.

Согласно опросу (участие в котором приняли более 700 мужчин и женщин, которые имели секс на первом свидании), женщины жалеют больше о подобном сексуальном опыте, чем мужчины.

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В частности, почти 50% опрошенных женщин признались, что чувствовали раскаяние после случайного секса. Среди мужчин жалели об этом всего лишь около 30%.

Кроме того, исследование показало, что мужчины гораздо чаще сожалеют о том, что отказались от случайного секса. 43% мужчин не сожалели о своем решении не вступать в сексуальные отношения с малознакомой женщиной. В свою очередь, более 80% женщин отметили, что были довольны тем, что отказались от секса на одну ночь. Они признались, что почувствовали облегчение при мысли о том, что им удалось избежать случайного секса с малознакомым партнером.